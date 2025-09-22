Ферстаппен выиграл первый титул как владелец команды в гонках GT

Пилот «Ред Булл » Макс Ферстаппен впервые стал чемпионом как босс гоночного коллектива.

Гонщики Тьерри Вермюлен и Крис Лалхэм, представляющие «Verstappen.com Рейсинг» за рулем «Феррари» 296 GT3, завоевали титул в серии GT World Challenge Europe Sprint Cup в Валенсии в воскресенье, 21 сентября.

В тот же день Макс выиграл Гран-при Азербайджана «Формулы-1» в доминирующем стиле, собрав «Большой шлем».

Макс Ферстаппен: «Пропустил всю гонку GT3, ведь квалификация шла слишком долго. Я очень злился»

Ферстаппен собрал «Большой шлем» на Гран-при Азербайджана – уже 6-й в карьере