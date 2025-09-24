  • Спортс
  • Авто
  • Новости
  • Джейми Чедуик: «Ни за что не стану списывать Ферстаппена, и Макс себя не списывает – мне нравится такой настрой»
0

Джейми Чедуик: «Ни за что не стану списывать Ферстаппена, и Макс себя не списывает – мне нравится такой настрой»

Чедуик похвалила Ферстаппена за стремление к титулу до конца.

Комментатор Sky Sports и трехкратная чемпионка Серии W Джейми Чедуик оценила борьбу пилота «Ред Булл» Макса Ферстаппена за чемпионство с гонщиками «Макларена» Оскаром Пиастри и Ландо Норрисом.

«Макс был феноменален [на победном Гран-при Азербайджана]. На мой взгляд, он раскрывается именно в таких сложных условиях, но очевидно и то, что команда что-то нашла в болиде. И это здорово – теперь у него есть машина, позволяющая сражаться среди лидеров.

Такое ощущение, что он всегда действует идеально, когда условия трудные. Это и делает его, на мой взгляд, лучшим из нынешних пилотов. Невероятно наблюдать за этим.

Интересно понаблюдать за чемпионской гонкой. Отставание 69 очков, осталось разыграть где-то чуть меньше 200. Это очень и очень тяжелая задача, но я ни за что не стану его списывать.

И он себя не списывает. Он вроде как улыбнулся, когда рассуждал об этом, и сказал: «Отставание большое, но никогда не говори «никогда». Раньше атмосфера и настрой немного угасли, а теперь он снова в игре.

Мне нравится такой настрой», – отметила британская гонщица.

Андреа Стелла о шансах Ферстаппена на титул: «Сегодня мои слова подтвердились»

Журналист Бенсон: «Шансы Ферстаппена на титул крайне малы»

Опубликовал: Михаил Ширяев
Источник: Sky Sports
серия W
logoФормула-1
logoРед Булл
Джейми Чедуик
logoМакс Ферстаппен
logoЛандо Норрис
Гран-при Азербайджана
logoОскар Пиастри
logoМакларен
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости автоспорта в любимой соцсети
Главные новости
Ральф Шумахер: «Скептически отношусь к перспективам союза Хэмилтона и «Феррари»
5 минут назад
Гельмут Марко: «Мекьес внес несколько изменений в структуру работы «Ред Булл», которые оказали позитивное влияние»
238 минут назад
Шарль Леклер: «В Баку изменил подход к подбору настроек – сложно сказать, что заставило меня подумать, что это будет хорошей идеей»
сегодня, 14:14
Тед Кравиц: «Ферстаппен ждет момент, чтобы наброситься как лев на двух котят, Пиастри и Норриса»
сегодня, 14:10
Журналист Бенсон: «Шансы Ферстаппена на титул крайне малы»
1сегодня, 13:42
Алекс Албон о подиуме Сайнса: «Не думаю, что хоть кто-то в «Уильямса» считал, что Карлосу нужно что-то доказывать»
сегодня, 13:40
Дэвид Брэбэм об ошибках Пиастри: «Может, понадобился клапан, чтобы сбросить давление»
1сегодня, 13:14
Другович официально перешел в «Формулу Е» и будет выступать за «Андретти»
сегодня, 13:14
Шарль Леклер: «Не думаю, что «Ред Булл» и дальше будет так доминировать, как на двух последних Гран-при»
сегодня, 13:05
MotoGP. Марк Маркес: «Если бы в «Грезини» я оказался неконкурентоспособен, моя карьера бы уже закончилась»
сегодня, 12:48
Ко всем новостям
Последние новости
100-й этап Российской Дрифт Серии определит нового чемпиона RDS GP
22 сентября, 11:03
Где смотреть Гран-при Азербайджана-2025, Формула-1 — онлайн, прямые трансляции гонки и квалификации, Formula 1
115 сентября, 08:13
Финальный этап IDDC 2025 года пройдет на главной трассе «Игора Драйв»
11 сентября, 07:49
На этапе в Казани определился чемпион дрифт-серии RDS Open
9 сентября, 09:55Фото
Финал чемпионата по дрифту RDS Open пройдет 6-7 сентября в Казани
2 сентября, 12:21Фото
Цареградцев стал лидером сезона RDS GP после первой победы в 2025 году
11 сентября, 10:57
Где смотреть Гран-при Италии-2025, Формула-1 — онлайн, прямые трансляции гонки и квалификации, Formula 1
11 сентября, 08:30
Шестой этап российской RDS GP пройдет на трассе «Игора Драйв» в конце августа
25 августа, 11:48Фото
Где смотреть Гран-при Нидерландов-2025, Формула-1 — онлайн, прямые трансляции гонки и квалификации, Formula 1
25 августа, 06:19
В начале августа в России завершился первый федеральный автопробег «Путь»
19 августа, 14:47