Джейми Чедуик: «Ни за что не стану списывать Ферстаппена, и Макс себя не списывает – мне нравится такой настрой»

Чедуик похвалила Ферстаппена за стремление к титулу до конца.

Комментатор Sky Sports и трехкратная чемпионка Серии W Джейми Чедуик оценила борьбу пилота «Ред Булл » Макса Ферстаппена за чемпионство с гонщиками «Макларена » Оскаром Пиастри и Ландо Норрисом .

«Макс был феноменален [на победном Гран-при Азербайджана]. На мой взгляд, он раскрывается именно в таких сложных условиях, но очевидно и то, что команда что-то нашла в болиде. И это здорово – теперь у него есть машина, позволяющая сражаться среди лидеров.

Такое ощущение, что он всегда действует идеально, когда условия трудные. Это и делает его, на мой взгляд, лучшим из нынешних пилотов. Невероятно наблюдать за этим.

Интересно понаблюдать за чемпионской гонкой. Отставание 69 очков, осталось разыграть где-то чуть меньше 200. Это очень и очень тяжелая задача, но я ни за что не стану его списывать.

И он себя не списывает. Он вроде как улыбнулся, когда рассуждал об этом, и сказал: «Отставание большое, но никогда не говори «никогда». Раньше атмосфера и настрой немного угасли, а теперь он снова в игре.

Мне нравится такой настрой», – отметила британская гонщица.

