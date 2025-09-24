1

Журналист Бенсон: «Шансы Ферстаппена на титул крайне малы»

Бенсон призвал реалистично оценивать погоню Ферстаппена за пятым чемпионством.

Автоспортивный редактор BBC Эндрю Бенсон прокомментировал высказывания руководителя «Макларена» Андреа Стеллы, который считает пилота «Ред Булл» Макса Ферстаппена претендентом на титул.

«Одно дело – быть осторожным руководителем команды «Ф-1», который хочет, чтобы коллектив выжимал максимум каждый уик-энд, и пытается избежать расслабленности, что объяснимо. Совсем другое – объективным наблюдателем.

Если рассуждать реалистично, шансы на то, что титул заберет Ферстаппен, а не один из пилотов «Макларена», крайне малы.

Отставание [от Оскара Пиастри] соответствует почти трем чистым победам, а впереди лишь семь Гран-при. Другими словами, Ферстаппену нужно приближаться к Пиастри в среднем почти на десять очков, чтобы обыграть австралийца.

Это возможно, но вряд ли случится. Даже если учитывать спринты в Остине, Сан-Паулу и Катаре. «Макларен» провел две гонки на трассах, которые не подходят сильным сторонам машины. Впереди как минимум одна такая – в Лас-Вегасе, но также несколько других треков, где команда снова должна быть быстрой.

Если Пиастри и Норрис покажут свой максимум или около того, то легко обыграют Ферстаппена – даже с учетом того, что «Ред Булл», похоже, сделал шаг вперед в плане болида.

Если такие гонки, как в Баку, продолжатся, то, конечно, им стоит беспокоиться», – отметил журналист.

Андреа Стелла о шансах Ферстаппена на титул: «Сегодня мои слова подтвердились»

Эксперт The Race Строу: «Если у «Макларена» будут еще уик-энды, как в Баку, Ферстаппен способен стать реальной угрозой»

Опубликовал: Михаил Ширяев
Источник: BBC
logoМакс Ферстаппен
logoРед Булл
logoФормула-1
Гран-при США
logoГран-при Лас-Вегаса
Гран-при Азербайджана
Эндрю Бенсон
logoЛандо Норрис
logoАндреа Стелла
logoОскар Пиастри
logoГран-при Катара
Гран-при Бразилии
logoМакларен
