Журналист Бенсон: «Шансы Ферстаппена на титул крайне малы»

Бенсон призвал реалистично оценивать погоню Ферстаппена за пятым чемпионством.

Автоспортивный редактор BBC Эндрю Бенсон прокомментировал высказывания руководителя «Макларена» Андреа Стеллы , который считает пилота «Ред Булл» Макса Ферстаппена претендентом на титул.

«Одно дело – быть осторожным руководителем команды «Ф-1», который хочет, чтобы коллектив выжимал максимум каждый уик-энд, и пытается избежать расслабленности, что объяснимо. Совсем другое – объективным наблюдателем.

Если рассуждать реалистично, шансы на то, что титул заберет Ферстаппен, а не один из пилотов «Макларена», крайне малы.

Отставание [от Оскара Пиастри ] соответствует почти трем чистым победам, а впереди лишь семь Гран-при. Другими словами, Ферстаппену нужно приближаться к Пиастри в среднем почти на десять очков, чтобы обыграть австралийца.

Это возможно, но вряд ли случится. Даже если учитывать спринты в Остине, Сан-Паулу и Катаре. «Макларен» провел две гонки на трассах, которые не подходят сильным сторонам машины. Впереди как минимум одна такая – в Лас-Вегасе, но также несколько других треков, где команда снова должна быть быстрой.

Если Пиастри и Норрис покажут свой максимум или около того, то легко обыграют Ферстаппена – даже с учетом того, что «Ред Булл», похоже, сделал шаг вперед в плане болида.

Если такие гонки, как в Баку, продолжатся, то, конечно, им стоит беспокоиться», – отметил журналист.

