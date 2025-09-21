  • Спортс
  • Авто
  • Новости
  • Андреа Стелла о шансах Ферстаппена на титул: «Сегодня мои слова подтвердились»
3

Андреа Стелла о шансах Ферстаппена на титул: «Сегодня мои слова подтвердились»

В «Макларене» подтвердили, что считают Ферстаппена претендентом на титул.

Руководитель «Макларена» Андреа Стелла прокомментировал победу Макса Ферстаппена на Гран-при Азербайджана и отметил, что действительно считает нидерландца претендентом на титул.

«Что ж, вчера я использовал заглавные буквы, так что не могу [отступить назад]. Я сказал, чтобы вы написали заглавными буквами мое твердое да [на вопрос о шансах Ферстаппена на чемпионство] – думаю, сегодня мы получили подтверждение моим словам.

Мы говорим о Максе Ферстаппене, мы говорим о «Ред Булл». В Монце мы уже видели, что они добились прогресса. Кажется, им удалось улучшить машину.

То, как они выиграли в Монце, превзошло наши оценки: это был не просто болид, который хорошо адаптировался при низком уровне сопротивления. Они были быстры в поворотах – в медленных и среднескоростных – и на прямых.

А мы знаем, что когда у Макса появляется конкурентоспособный болид, то он способен проводить сильные уик-энды», – заявил Стелла.  

Андреа Стелла: «Борется ли Ферстаппен за титул? Твердое да. Сможете написать это заглавными буквами?»
 

Опубликовал: Тимофей Поршнев
Источник: GPblog
logoМакс Ферстаппен
logoАндреа Стелла
logoФормула-1
logoРед Булл
Гран-при Азербайджана
logoМакларен
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости автоспорта в любимой соцсети
Главные новости
Юки Цунода: «Будет здорово, если в каких-то гонках смогу помочь Ферстаппену в борьбе за титул»
535 минут назад
Шарль Леклер о недопонимании с Хэмилтоном: «Вряд ли 8-е место улучшило бы мое настроение»
553 минуты назад
Тото Вольфф: «Больше обновлений болида у «Мерседеса» не будет»
4сегодня, 17:14
«Уильямс» завоевал первый с 2017-го подиум в полноценной гонке
1сегодня, 17:03
Юки Цунода: «Пока темп не такой сильный, как у Ферстаппена, но я прогрессирую»
10сегодня, 16:58
Карлос Сайнс: «Год назад я поставил на «Уильямс» и по-настоящему верю в проект»
сегодня, 16:47
Джордж Расселл: «Сайнс провел потрясающую гонку – мне пришлось выложиться на максимум, чтобы хотя бы попробовать его опередить»
1сегодня, 16:47
Ландо Норрис: «Мне кажется, людям стоит перестать удивляться скорости «Ред Булл»
11сегодня, 16:27
Сайнс о том, что завоевал подиум с «Уильямсом» раньше, чем Хэмилтон с «Феррари»: «Не мое дело. Важно, что я воспользовался первым же шансом»
4сегодня, 16:26
Макс Ферстаппен: «Не думаю о шансах на титул»
3сегодня, 16:14
Ко всем новостям
Последние новости
Где смотреть Гран-при Азербайджана-2025, Формула-1 — онлайн, прямые трансляции гонки и квалификации, Formula 1
115 сентября, 08:13
Финальный этап IDDC 2025 года пройдет на главной трассе «Игора Драйв»
11 сентября, 07:49
На этапе в Казани определился чемпион дрифт-серии RDS Open
9 сентября, 09:55Фото
Финал чемпионата по дрифту RDS Open пройдет 6-7 сентября в Казани
2 сентября, 12:21Фото
Цареградцев стал лидером сезона RDS GP после первой победы в 2025 году
11 сентября, 10:57
Где смотреть Гран-при Италии-2025, Формула-1 — онлайн, прямые трансляции гонки и квалификации, Formula 1
11 сентября, 08:30
Шестой этап российской RDS GP пройдет на трассе «Игора Драйв» в конце августа
25 августа, 11:48Фото
Где смотреть Гран-при Нидерландов-2025, Формула-1 — онлайн, прямые трансляции гонки и квалификации, Formula 1
25 августа, 06:19
В начале августа в России завершился первый федеральный автопробег «Путь»
19 августа, 14:47
В Красноярске завершился шестой этап «Открытого чемпионата РДС» по дрифту
19 августа, 13:01Фото