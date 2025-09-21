Андреа Стелла о шансах Ферстаппена на титул: «Сегодня мои слова подтвердились»

В «Макларене» подтвердили, что считают Ферстаппена претендентом на титул.

Руководитель «Макларена » Андреа Стелла прокомментировал победу Макса Ферстаппена на Гран-при Азербайджана и отметил, что действительно считает нидерландца претендентом на титул.

«Что ж, вчера я использовал заглавные буквы, так что не могу [отступить назад]. Я сказал, чтобы вы написали заглавными буквами мое твердое да [на вопрос о шансах Ферстаппена на чемпионство] – думаю, сегодня мы получили подтверждение моим словам.

Мы говорим о Максе Ферстаппене, мы говорим о «Ред Булл ». В Монце мы уже видели, что они добились прогресса. Кажется, им удалось улучшить машину.

То, как они выиграли в Монце, превзошло наши оценки: это был не просто болид, который хорошо адаптировался при низком уровне сопротивления. Они были быстры в поворотах – в медленных и среднескоростных – и на прямых.

А мы знаем, что когда у Макса появляется конкурентоспособный болид, то он способен проводить сильные уик-энды», – заявил Стелла.

