  • Шарль Леклер: «В Баку изменил подход к подбору настроек – сложно сказать, что заставило меня подумать, что это будет хорошей идеей»


Шарль Леклер: «В Баку изменил подход к подбору настроек – сложно сказать, что заставило меня подумать, что это будет хорошей идеей»

Леклер признал свою вину за неудачу в Баку.

Пилот «Феррари» Шарль Леклер отметил, что отчасти сам был виноват в неудачном выступлении на Гран-при Азербайджана.

«Были ли у меня трудности в Баку? Да. Но у меня уже есть ответ на вопрос о том, почему это случилось. И да, я действительно изменил свой подход к подбору настроек болида по ходу уик-энда. И с учетом того, насколько сильно я в прошлом смотрелся на трассе в Баку, сейчас мне сложно ответить, что заставило меня подумать, что изменить подход будет хорошей идеей.

В результате я потерял свой ритм по ходу квалификации. После этого я вернулся к тем настройкам, которые надо было использовать с самого начала, и почувствовал себя лучше. Однако потом я допустил ошибку и уже не смог продемонстрировать свой темп. Так что да, уик-энд получился очень суетливым, и я точно постараюсь в будущем не повторять подобных ошибок», – рассказал Леклер.

Что случилось в «Ф-1» в Баку: абсолютный крах «Макларена», «Уильямс» удержал подиум!

Опубликовал: Александр Моисеенко
Источник: racingnews365
logoФеррари
logoФормула-1
Гран-при Азербайджана
logoШарль Леклер
