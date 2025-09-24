Тед Кравиц: «Ферстаппен ждет момент, чтобы наброситься как лев на двух котят, Пиастри и Норриса»

Кравиц сравнил Пиастри и Норриса с котятами, а Ферстаппена – со львом.

Репортер Sky Sports Тед Кравиц заявил, что после двух побед подряд пилот «Ред Булл » Макс Ферстаппен снова сражается за пятое чемпионство.

«Он знает, что вернулся, потому что теперь у него есть болид, вот в чем суть. Если бы так было весь сезон – ведь его план и план «Ред Булл» изначально состоял в том, чтобы оставаться на расстоянии вытянутой руки от двух гонщиков «Макларена» и дождаться именно такого момента. Когда давление на максимуме, безумные гонки, необычные трассы вроде тех, что в Баку, Сингапуре , Катаре , Остине, Лас-Вегасе. И затем наброситься как лев на двух котят в чемпионской гонке, Оскара Пиастри и Ландо Норриса , которые на самом деле еще не сражались за титул на финише сезона.

Лишь машина не позволяла ему это сделать, к разочарованию Макса. Но сейчас быстрый болид вновь есть, и, думаю, он возвращается к плану «А», а именно: «Давайте просто держаться на расстоянии вытянутой руки до «Макларена», дождемся решающего момента и покажем, что значит давление в конце сезона», – прокомментировал расклады Тед.

