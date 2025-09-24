  • Спортс
  • Авто
  • Новости
  • Тед Кравиц: «Ферстаппен ждет момент, чтобы наброситься как лев на двух котят, Пиастри и Норриса»
0

Тед Кравиц: «Ферстаппен ждет момент, чтобы наброситься как лев на двух котят, Пиастри и Норриса»

Кравиц сравнил Пиастри и Норриса с котятами, а Ферстаппена – со львом.

Репортер Sky Sports Тед Кравиц заявил, что после двух побед подряд пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен снова сражается за пятое чемпионство.

«Он знает, что вернулся, потому что теперь у него есть болид, вот в чем суть. Если бы так было весь сезон – ведь его план и план «Ред Булл» изначально состоял в том, чтобы оставаться на расстоянии вытянутой руки от двух гонщиков «Макларена» и дождаться именно такого момента. Когда давление на максимуме, безумные гонки, необычные трассы вроде тех, что в Баку, Сингапуре, Катаре, Остине, Лас-Вегасе. И затем наброситься как лев на двух котят в чемпионской гонке, Оскара Пиастри и Ландо Норриса, которые на самом деле еще не сражались за титул на финише сезона.

Лишь машина не позволяла ему это сделать, к разочарованию Макса. Но сейчас быстрый болид вновь есть, и, думаю, он возвращается к плану «А», а именно: «Давайте просто держаться на расстоянии вытянутой руки до «Макларена», дождемся решающего момента и покажем, что значит давление в конце сезона», – прокомментировал расклады Тед.

Что случилось в «Ф-1» в Баку: абсолютный крах «Макларена», «Уильямс» удержал подиум!

Жак Вильнев: «Если Ферстаппен выиграет чемпионат этого года – это станет величайшим успехом в истории «Ф-1»

Опубликовал: Михаил Ширяев
Источник: Sky Sports
Гран-при США
logoГран-при Лас-Вегаса
logoЛандо Норрис
logoРед Булл
logoГран-при Катара
Тед Кравиц
Гран-при Сингапура
logoкоты
logoМакс Ферстаппен
logoФормула-1
logoОскар Пиастри
Гран-при Азербайджана
logoМакларен
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости автоспорта в любимой соцсети
Главные новости
Ральф Шумахер: «Скептически отношусь к перспективам союза Хэмилтона и «Феррари»
3 минуты назад
Джейми Чедуик: «Ни за что не стану списывать Ферстаппена, и Макс себя не списывает – мне нравится такой настрой»
30 минут назад
Гельмут Марко: «Мекьес внес несколько изменений в структуру работы «Ред Булл», которые оказали позитивное влияние»
236 минут назад
Шарль Леклер: «В Баку изменил подход к подбору настроек – сложно сказать, что заставило меня подумать, что это будет хорошей идеей»
58 минут назад
Журналист Бенсон: «Шансы Ферстаппена на титул крайне малы»
1сегодня, 13:42
Алекс Албон о подиуме Сайнса: «Не думаю, что хоть кто-то в «Уильямса» считал, что Карлосу нужно что-то доказывать»
сегодня, 13:40
Дэвид Брэбэм об ошибках Пиастри: «Может, понадобился клапан, чтобы сбросить давление»
1сегодня, 13:14
Другович официально перешел в «Формулу Е» и будет выступать за «Андретти»
сегодня, 13:14
Шарль Леклер: «Не думаю, что «Ред Булл» и дальше будет так доминировать, как на двух последних Гран-при»
сегодня, 13:05
MotoGP. Марк Маркес: «Если бы в «Грезини» я оказался неконкурентоспособен, моя карьера бы уже закончилась»
сегодня, 12:48
Ко всем новостям
Последние новости
100-й этап Российской Дрифт Серии определит нового чемпиона RDS GP
22 сентября, 11:03
Где смотреть Гран-при Азербайджана-2025, Формула-1 — онлайн, прямые трансляции гонки и квалификации, Formula 1
115 сентября, 08:13
Финальный этап IDDC 2025 года пройдет на главной трассе «Игора Драйв»
11 сентября, 07:49
На этапе в Казани определился чемпион дрифт-серии RDS Open
9 сентября, 09:55Фото
Финал чемпионата по дрифту RDS Open пройдет 6-7 сентября в Казани
2 сентября, 12:21Фото
Цареградцев стал лидером сезона RDS GP после первой победы в 2025 году
11 сентября, 10:57
Где смотреть Гран-при Италии-2025, Формула-1 — онлайн, прямые трансляции гонки и квалификации, Formula 1
11 сентября, 08:30
Шестой этап российской RDS GP пройдет на трассе «Игора Драйв» в конце августа
25 августа, 11:48Фото
Где смотреть Гран-при Нидерландов-2025, Формула-1 — онлайн, прямые трансляции гонки и квалификации, Formula 1
25 августа, 06:19
В начале августа в России завершился первый федеральный автопробег «Путь»
19 августа, 14:47