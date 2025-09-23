Жак Вильнев: «Если Ферстаппен выиграет чемпионат этого года – это станет величайшим успехом в истории «Ф-1»

Титул Ферстаппена в этом году станет сенсацией – считает Вильнев.

Чемпион «Формулы-1» 1997 года Жак Вильнев поделился мнением о выступлениях Макса Ферстаппена в нынешнем сезоне.

Вильнев отметил, что если Ферстаппену удастся победить Оскара Пиастри и Ландо Норриса в борьбе за титул, то это станет величайшим успехом в истории «Ф-1».

«Ферстаппен – гений. Он выступает как настоящий чемпион мира. Он поддерживает тот самый уровень. Можно вспомнить золотую эру «Формулы-1» – Прост, Сенна , Мэнселл, Пике. Все они выступали на этом уровне. И при этом боролись друг с другом. Это уровень, который бы хотелось видеть в «Формуле-1». Уровень выступлений, который должны демонстрировать лучшие гонщики.

Если Макс выиграет чемпионат этого года – это станет величайшим успехом в истории «Ф-1». При этом в нынешнем сезоне Ферстаппен явно превосходит всех остальных соперников, потому что в целом он прямо сейчас вообще не должен был бы участвовать в борьбе за титул. Он, без сомнения, является лучшим пилотом в своем поколении. К сожалению, прямо сейчас в «Ф-1» выступает только один гонщик такого уровня. И это немного печально», – рассказал Вильнев.

Что случилось в «Ф-1» в Баку: абсолютный крах «Макларена», «Уильямс» удержал подиум!