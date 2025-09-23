  • Спортс
  • Авто
  • Новости
  • Жак Вильнев: «Если Ферстаппен выиграет чемпионат этого года – это станет величайшим успехом в истории «Ф-1»
8

Жак Вильнев: «Если Ферстаппен выиграет чемпионат этого года – это станет величайшим успехом в истории «Ф-1»

Титул Ферстаппена в этом году станет сенсацией – считает Вильнев.

Чемпион «Формулы-1» 1997 года Жак Вильнев поделился мнением о выступлениях Макса Ферстаппена в нынешнем сезоне.

Вильнев отметил, что если Ферстаппену удастся победить Оскара Пиастри и Ландо Норриса в борьбе за титул, то это станет величайшим успехом в истории «Ф-1».

«Ферстаппен – гений. Он выступает как настоящий чемпион мира. Он поддерживает тот самый уровень. Можно вспомнить золотую эру «Формулы-1» – Прост, Сенна, Мэнселл, Пике. Все они выступали на этом уровне. И при этом боролись друг с другом. Это уровень, который бы хотелось видеть в «Формуле-1». Уровень выступлений, который должны демонстрировать лучшие гонщики.

Если Макс выиграет чемпионат этого года – это станет величайшим успехом в истории «Ф-1». При этом в нынешнем сезоне Ферстаппен явно превосходит всех остальных соперников, потому что в целом он прямо сейчас вообще не должен был бы участвовать в борьбе за титул. Он, без сомнения, является лучшим пилотом в своем поколении. К сожалению, прямо сейчас в «Ф-1» выступает только один гонщик такого уровня. И это немного печально», – рассказал Вильнев.

Что случилось в «Ф-1» в Баку: абсолютный крах «Макларена», «Уильямс» удержал подиум!

Опубликовал: Александр Моисеенко
Источник: Formula Passion
logoОскар Пиастри
logoФормула-1
logoМакс Ферстаппен
Нельсон Пике
logoЖак Вильнев
logoАйртон Сенна
logoАлен Прост
logoЛандо Норрис
logoРед Булл
Найджел Мэнселл
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости автоспорта в любимой соцсети
Главные новости
Карлос Сайнс о шансах снова попасть на подиум: «Вряд ли мы сможем этого добиться. Из оставшихся лучшей будет трасса в Лас-Вегасе»
34 минуты назад
Лоран Мекьес: «Ред Булл» старается много рисковать, чтобы узнать как можно больше»
2сегодня, 12:59
Оливер Бермэн: «Пытался заставить соперников ошибиться. Но в «Ф-1» это не так просто»
сегодня, 12:45
Андреа Кими Антонелли: «Уик-энды со спринтами получаются интересными и насыщенными. Я был бы не против, если бы их стало больше»
сегодня, 12:35
Тото Вольфф: «На 100% уверен, что Воулз внес значительный вклад в успех «Уильямса»
сегодня, 12:17
Оскар Пиастри о борьбе за титул: «Точно не собираюсь сбрасывать Ферстаппена со счетов»
сегодня, 11:56
Шарль Леклер о 9-м месте: «Должен быть строг к себе»
сегодня, 11:48
Журналист Слэйтер о 100-милионной компенсации Хорнера: «Причина в том, что в системе «Ред Булл» Кристиан руководил несколькими компаниями»
1сегодня, 11:40
Джеймс Воулз: «В Сингапуре «Уильямс» столкнется с трудностями»
сегодня, 11:21
Энтони Дэвидсон об аварии Пиастри: «Гонщик такого калибра, лидирующий в чемпионате, не может позволять себе подобных ошибок»
3сегодня, 11:19
Ко всем новостям
Последние новости
100-й этап Российской Дрифт Серии определит нового чемпиона RDS GP
вчера, 11:03
Где смотреть Гран-при Азербайджана-2025, Формула-1 — онлайн, прямые трансляции гонки и квалификации, Formula 1
115 сентября, 08:13
Финальный этап IDDC 2025 года пройдет на главной трассе «Игора Драйв»
11 сентября, 07:49
На этапе в Казани определился чемпион дрифт-серии RDS Open
9 сентября, 09:55Фото
Финал чемпионата по дрифту RDS Open пройдет 6-7 сентября в Казани
2 сентября, 12:21Фото
Цареградцев стал лидером сезона RDS GP после первой победы в 2025 году
11 сентября, 10:57
Где смотреть Гран-при Италии-2025, Формула-1 — онлайн, прямые трансляции гонки и квалификации, Formula 1
11 сентября, 08:30
Шестой этап российской RDS GP пройдет на трассе «Игора Драйв» в конце августа
25 августа, 11:48Фото
Где смотреть Гран-при Нидерландов-2025, Формула-1 — онлайн, прямые трансляции гонки и квалификации, Formula 1
25 августа, 06:19
В начале августа в России завершился первый федеральный автопробег «Путь»
19 августа, 14:47