Эксперт The Race Строу: «Если у «Макларена» будут еще уик-энды, как в Баку, Ферстаппен способен стать реальной угрозой»

Строу описал условие для борьбы Ферстаппена за титул в 2025-м.

Журналист The Race Эдд Строу прокомментировал слова руководителя «Макларена » Андреа Стеллы , который призвал не списывать со счетов гонщика «Ред Булл» Макса Ферстаппена в борьбе за чемпионство.

«Учитывая то, что Стелла назвал Баку наряду с Лас-Вегасом трассами, которые подходят «Макларену» хуже всего, нет причин слишком сильно переживать по поводу эффективности болида. Сократить такое отставание от столь быстрого соперника – практически невыполнимая задача, даже для пилота таланта Ферстаппена.

В то же время больше всего Стеллу беспокоит, что «Макларен» сам допустит слишком много ошибок – из-за расслабленности, давления или чрезмерной сосредоточенности на борьбе внутри команды. Если будут еще уик-энды, как в Баку, Ферстаппен способен приблизиться достаточно сильно, чтобы стать реальной угрозой.

«Ред Булл» прибавил благодаря днищу и обновлениям переднего антикрыла в Монце, и Стелла убежден, что прогресс подтвердится и на других автодромах. Предстоящий Гран-при Сингапура станет серьезной проверкой. Если «Ред Булл » останется угрозой, значит, всем в «Макларене» необходимо выложиться по максимуму, чтобы Ферстаппен не подобрался близко и не стал настоящим конкурентом.

Вот почему Стелла прав, когда говорит, что его нельзя списывать. В конце концов, он также предупредил: «Прежде всего, нельзя забывать, что это Макс Ферстаппен», – порассуждал эксперт.

Андреа Стелла о шансах Ферстаппена на титул: «Сегодня мои слова подтвердились»

Лео Туррини: «На месте Стеллы предупредил бы Пиастри и Норриса насчет Ферстаппена»