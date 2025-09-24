  • Спортс
  • Авто
  • Новости
  • Эксперт The Race Строу: «Если у «Макларена» будут еще уик-энды, как в Баку, Ферстаппен способен стать реальной угрозой»
2

Эксперт The Race Строу: «Если у «Макларена» будут еще уик-энды, как в Баку, Ферстаппен способен стать реальной угрозой»

Строу описал условие для борьбы Ферстаппена за титул в 2025-м.

Журналист The Race Эдд Строу прокомментировал слова руководителя «Макларена» Андреа Стеллы, который призвал не списывать со счетов гонщика «Ред Булл» Макса Ферстаппена в борьбе за чемпионство.

«Учитывая то, что Стелла назвал Баку наряду с Лас-Вегасом трассами, которые подходят «Макларену» хуже всего, нет причин слишком сильно переживать по поводу эффективности болида. Сократить такое отставание от столь быстрого соперника – практически невыполнимая задача, даже для пилота таланта Ферстаппена.

В то же время больше всего Стеллу беспокоит, что «Макларен» сам допустит слишком много ошибок – из-за расслабленности, давления или чрезмерной сосредоточенности на борьбе внутри команды. Если будут еще уик-энды, как в Баку, Ферстаппен способен приблизиться достаточно сильно, чтобы стать реальной угрозой.

«Ред Булл» прибавил благодаря днищу и обновлениям переднего антикрыла в Монце, и Стелла убежден, что прогресс подтвердится и на других автодромах. Предстоящий Гран-при Сингапура станет серьезной проверкой. Если «Ред Булл» останется угрозой, значит, всем в «Макларене» необходимо выложиться по максимуму, чтобы Ферстаппен не подобрался близко и не стал настоящим конкурентом.

Вот почему Стелла прав, когда говорит, что его нельзя списывать. В конце концов, он также предупредил: «Прежде всего, нельзя забывать, что это Макс Ферстаппен», – порассуждал эксперт.

Андреа Стелла о шансах Ферстаппена на титул: «Сегодня мои слова подтвердились»

Лео Туррини: «На месте Стеллы предупредил бы Пиастри и Норриса насчет Ферстаппена»

Опубликовал: Михаил Ширяев
Источник: The Race
Гран-при Италии
Гран-при Сингапура
logoРед Булл
Гран-при Азербайджана
logoМакларен
logoМакс Ферстаппен
logoГран-при Лас-Вегаса
logoФормула-1
logoАндреа Стелла
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости автоспорта в любимой соцсети
Главные новости
Журналист Бенсон: «Шансы Ферстаппена на титул крайне малы»
1 минуту назад
Алекс Албон о подиуме Сайнса: «Не думаю, что хоть кто-то в «Уильямса» считал, что Карлосу нужно что-то доказывать»
3 минуты назад
Дэвид Брэбэм об ошибках Пиастри: «Может, понадобился клапан, чтобы сбросить давление»
129 минут назад
Другович официально перешел в «Формулу Е» и будет выступать за «Андретти»
29 минут назад
Шарль Леклер: «Не думаю, что «Ред Булл» и дальше будет так доминировать, как на двух последних Гран-при»
38 минут назад
MotoGP. Марк Маркес: «Если бы в «Грезини» я оказался неконкурентоспособен, моя карьера бы уже закончилась»
55 минут назад
Джанпьеро Ламбьязе о работе гоночным инженером: «Это как плыть по реке, которая кишит крокодилами»
сегодня, 12:24
Журналист Нобл: «Цунода перевернул ситуацию – наконец показывал сильный гоночный темп»
1сегодня, 12:17
Жак Вильнев: «Последовало громкое объявление о продлении контракта с Вассером, а затем «Феррари» просто развалилась»
3сегодня, 12:11
Бортолето указал «Зауберу» на фальстарт Алонсо, не назвав своего менеджера по имени. Инженер ответил: «Понимаем, что ты имеешь в виду»
4сегодня, 11:45
Ко всем новостям
Последние новости
100-й этап Российской Дрифт Серии определит нового чемпиона RDS GP
22 сентября, 11:03
Где смотреть Гран-при Азербайджана-2025, Формула-1 — онлайн, прямые трансляции гонки и квалификации, Formula 1
115 сентября, 08:13
Финальный этап IDDC 2025 года пройдет на главной трассе «Игора Драйв»
11 сентября, 07:49
На этапе в Казани определился чемпион дрифт-серии RDS Open
9 сентября, 09:55Фото
Финал чемпионата по дрифту RDS Open пройдет 6-7 сентября в Казани
2 сентября, 12:21Фото
Цареградцев стал лидером сезона RDS GP после первой победы в 2025 году
11 сентября, 10:57
Где смотреть Гран-при Италии-2025, Формула-1 — онлайн, прямые трансляции гонки и квалификации, Formula 1
11 сентября, 08:30
Шестой этап российской RDS GP пройдет на трассе «Игора Драйв» в конце августа
25 августа, 11:48Фото
Где смотреть Гран-при Нидерландов-2025, Формула-1 — онлайн, прямые трансляции гонки и квалификации, Formula 1
25 августа, 06:19
В начале августа в России завершился первый федеральный автопробег «Путь»
19 августа, 14:47