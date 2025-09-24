Другович официально перешел в «Формулу Е» и будет выступать за «Андретти»
Чемпион «Формулы-2» 2022 года Другович официально перешел в «Формулу Е».
Резервный пилот «Астон Мартин» в «Формуле-1» Фелипе Другович продолжит карьеру в «Формуле Е».
Другович, который последний полноценный сезон в гонках провел в 2022 году, будет выступать за команду «Андретти». Его напарником станет Джейк Деннис.
Другович считался одним из претендентов на место в команде «Кадиллак» в «Формуле-1», однако в американском коллективе в итоге решили сделать выбор в пользу опытных гонщиков и подписали Серхио Переса и Валттери Боттаса.
Другович присоединится к «Формуле E» и проведет полный гоночный сезон впервые с 2022-го (The Race)
Опубликовал: Александр Моисеенко
Источник: racingnews365
