  • Другович присоединится к «Формуле E» и проведет полный гоночный сезон впервые с 2022-го (The Race)
Другович присоединится к «Формуле E» и проведет полный гоночный сезон впервые с 2022-го (The Race)

Чемпион «Ф-2»-2022 Другович будет выступать в «Формуле E».

Резервный пилот «Астон Мартин» в «Формуле-1» Фелипе Другович будет гоняться за «Андретти» в «Формуле E» в сезоне-2025/2026, сообщает The Race. Официальное объявление состоится в ближайшие дни.

Бразильский гонщик проведет первый полноценный гоночный сезон после завоевания титула в «Формуле-2» в 2022-м. В последние годы Фелипе эпизодически выступал в Европейской серии «Ле-Ман», а также участвовал в гонке «24 часа Ле-Мана».

Другович займет место Нико Мюллера и присоединится к Джейку Деннису. Ожидается, что Мюллер заменит в «Порше» Антониу Феликса да Кошту.

Габриэль Бортолето: «Другович заслужил шанс проявить себя в «Формуле-1»

«Ситроен» объявил об участии в «Формуле Е» с сезона 2025/2026

Опубликовал: Михаил Ширяев
Источник: The Race
