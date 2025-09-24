  • Спортс
MotoGP. Марк Маркес: «Если бы в «Грезини» я оказался неконкурентоспособен, моя карьера бы уже закончилась»

Маркес был близок к завершению карьеры в 2023 году.

Пилот «Дукати» Марк Маркес рассказал о том, что мог завершить карьеру в 2023 году на фоне постоянных травм и плохой формы «Хонды», за которую выступал.

По словам Маркеса, брат помог ему принять решение все-таки провести еще один сезон, перейдя из «Хонды» в Грезини. После чего Маркес, вернув прежнюю скорость, уже оказался в заводской команде «Дукати» и в нынешнем сезоне очень близок к завоеванию очередного чемпионского титула.

«Я был близок к завершению карьеры. Передо мной стоял вопрос, а почему бы не прекратить все это и не остановиться? Но внутренний голос убедил меня, что я все-таки хочу получить на вопрос о том, конкурентоспособен ли я до сих пор. А чтобы ответить на этот вопрос мне было желательно оказаться за рулем лучшего байка в пелотоне, который был у «Дукати», что и стало моей целью.

Я забыл обо всем – взаимоотношениях, деньгах, истории. Я сказал себе, что просто хочу получить ответ на свой вопрос.

Мой брат тоже очень хорошо отзывался о «Дукати». Так что Алекс тоже помог мне в принятии решения. И я сказал, что проведу в «Грезини» один сезон, чтобы посмотреть, могу ли я быть конкурентоспособным. И я уверен, что если бы в тот сезон с «Грезини» я оказался неконкурентоспособным, моя карьера бы закончилась.

Так что это было рискованным шагом и серьезным испытанием – я решился уйти из «Хонды» в «Грезини», где выступал практически бесплатно, просто чтобы доказать, что я еще могу быть конкурентоспособен», – рассказал Маркес.

MotoGP. Гран-при Сан-Марино. Марк Маркес выиграл гонку, Беццекки – 2-й, Алекс Маркес – 3-й, Баньяя сошел

