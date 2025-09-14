  • Спортс
  MotoGP. Гран-при Сан-Марино. Марк Маркес выиграл гонку, Беццекки – 2-й, Алекс Маркес – 3-й, Баньяя сошел
MotoGP. Гран-при Сан-Марино. Марк Маркес выиграл гонку, Беццекки – 2-й, Алекс Маркес – 3-й, Баньяя сошел

Маркес-старший выиграл гонку в Мизано с четвертого места.

Пилот «Дукати» Марк Маркес отыгрался после падения в спринте и одержал победу в основной гонке MotoGP. Лидер сезона начал заезд четвертым и быстро вырвался на первую позицию.

Гонщик «Априлии» Марко Беццекки оказывал давление на испанца до самого финиша, но не смог совершить атаку и остался вторым. Третье место занял младший брат Марка Алекс Маркес, выступающий за «Грезини».

Напарник Маркеса-старшего Франческо Баньяя допустил падение и сошел.

Марк может завоевать седьмой титул в премьер-классе на ближайшем этапе – через две недели в Японии.

MotoGP

Гран-при Сан-Марино

Мизано

14 сентября 2025 года

Гонка

1. Марк Маркес («Дукати») – 27 кругов

2. Марко Беццекки («Априлия») +0,568

3. Алекс Маркес («Грезини») +7,734

4. Франко Морбиделли («ВР46») +10,379

5. Фабио ди Джанантонио («ВР46») +11,330

6. Фермин Альдегер («Грезини») +16,069

7. Лука Марини («Хонда») +17,965

8. Фабио Куартараро («Ямаха») +20,964

9. Мигел Оливейра («Прамак») +21,565

10. Брэд Биндер («КТМ») +23,109

11. Рауль Фернандес («Трэкхаус Рейсинг») +24,592

12. Джек Миллер («Прамак») +27,492

13. Хорхе Мартин («Априлия») +29,937

14. Аугусто Фернандес («Ямаха») +1.01,504

15. Сомкиат Чантра («ЛЧР») +1.01,932

16. Жоан Зарко («ЛЧР») +1 круг

Сошли:

Энеа Бастианини («Тек 3»)

Алекс Ринс («Ямаха»)

Франческо Баньяя («Дукати»)

Педро Акоста («КТМ»)

Маверик Виньялес («Тек 3»)

Аи Огура («Трэкхаус Рейсинг»)

Хоан Мир («Хонда»)

Положение в чемпионате

Топ-5

1. Марк Маркес – 512 очков

2. Алекс Маркес – 330

3. Франческо Баньяя – 237

4. Марко Беццекки – 229

5. Педро Акоста – 188

MotoGP. Гран-при Сан-Марино. Беццекки выиграл спринт, Алекс Маркес – 2-й, ди Джанантонио – 3-й, Марк Маркес упал

MotoGP. Гран-при Сан-Марино. Беццекки выиграл квалификацию, Алекс Маркес – 2-й, Куартараро – 3-й

Опубликовал: Михаил Ширяев
