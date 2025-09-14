MotoGP. Гран-при Сан-Марино. Марк Маркес выиграл гонку, Беццекки – 2-й, Алекс Маркес – 3-й, Баньяя сошел
Пилот «Дукати» Марк Маркес отыгрался после падения в спринте и одержал победу в основной гонке MotoGP. Лидер сезона начал заезд четвертым и быстро вырвался на первую позицию.
Гонщик «Априлии» Марко Беццекки оказывал давление на испанца до самого финиша, но не смог совершить атаку и остался вторым. Третье место занял младший брат Марка Алекс Маркес, выступающий за «Грезини».
Напарник Маркеса-старшего Франческо Баньяя допустил падение и сошел.
Марк может завоевать седьмой титул в премьер-классе на ближайшем этапе – через две недели в Японии.
Гран-при Сан-Марино
Мизано
14 сентября 2025 года
Гонка
1. Марк Маркес («Дукати») – 27 кругов
2. Марко Беццекки («Априлия») +0,568
3. Алекс Маркес («Грезини») +7,734
4. Франко Морбиделли («ВР46») +10,379
5. Фабио ди Джанантонио («ВР46») +11,330
6. Фермин Альдегер («Грезини») +16,069
7. Лука Марини («Хонда») +17,965
8. Фабио Куартараро («Ямаха») +20,964
9. Мигел Оливейра («Прамак») +21,565
10. Брэд Биндер («КТМ») +23,109
11. Рауль Фернандес («Трэкхаус Рейсинг») +24,592
12. Джек Миллер («Прамак») +27,492
13. Хорхе Мартин («Априлия») +29,937
14. Аугусто Фернандес («Ямаха») +1.01,504
15. Сомкиат Чантра («ЛЧР») +1.01,932
16. Жоан Зарко («ЛЧР») +1 круг
Сошли:
Энеа Бастианини («Тек 3»)
Алекс Ринс («Ямаха»)
Франческо Баньяя («Дукати»)
Педро Акоста («КТМ»)
Маверик Виньялес («Тек 3»)
Аи Огура («Трэкхаус Рейсинг»)
Хоан Мир («Хонда»)
Положение в чемпионате
Топ-5
1. Марк Маркес – 512 очков
2. Алекс Маркес – 330
3. Франческо Баньяя – 237
4. Марко Беццекки – 229
5. Педро Акоста – 188
MotoGP. Гран-при Сан-Марино. Беццекки выиграл спринт, Алекс Маркес – 2-й, ди Джанантонио – 3-й, Марк Маркес упал
MotoGP. Гран-при Сан-Марино. Беццекки выиграл квалификацию, Алекс Маркес – 2-й, Куартараро – 3-й