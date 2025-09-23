Лоран Мекьес: «Прогресс Цуноды – очень хороший знак. Баку – его лучшая гонка в составе «Ред Булл»

Мекьес считает хорошим знаком 6-е место Цуноды в Баку.

Руководитель «Ред Булл» прокомментировал 6-е место Юки Цуноды на Гран-при Азербайджана , где напарник японца Макс Ферстаппен одержал победу.

«Очень хороший знак. Юки тоже был быстр, в паре десятых позади Макса, и принес хорошие очки – это его лучшая гонка в составе нашей команды.

Эта трасса очень специфическая… это не «Монца», но здесь тоже низкий уровень прижимной силы, а также очень медленные повороты. Это подтверждает тот факт, что нам удалось раскрыть нечто с точки зрения темпа.

В то же время мы понимаем, что оставшуюся часть сезона мы проведем на совершенно других трассах – но для команды это хорошая проверка», – отметил Мекьес.

