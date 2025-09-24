Жак Вильнев: «Последовало громкое объявление о продлении контракта с Вассером, а затем «Феррари» просто развалилась»

Вильнев отметил проблемы «Феррари» в последних гонках.

Чемпион «Формулы-1» 1997 года Жак Вильнев поделился мнением о причинах ухудшения результатов «Феррари ».

«Последовало громкое объявление о продлении контракта с Вассером, а затем «Феррари» просто развалилась. Когда Вассера утвердили [в рамках продления контракта], команда сначала почувствовала облегчение – потому что получила хоть какую-то стабильность и преемственность. Но после этого команда начала двигаться вниз, ведь уик-энд в Монце, как предполагалось, должен был выйти для «Феррари» превосходным, но это оказалось не так.

Трасса в Баку обычно очень хорошо подходила «Феррари», по крайней мере Леклеру, а на деле «Феррари» провела там один из худших уик-эндов в сезоне. В данный момент «Феррари» выглядит абсолютно потерянной, команде нужно направление для развития.

При этом в следующем сезоне все команды будут начинать с нуля, в равных условиях, и это должно быть идеальной возможностью для «Феррари», ведь команда уже целиком сосредоточена на подготовке к 2026 году», – рассказал Вильнев.

