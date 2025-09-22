Лоусон показал лучший результат в карьере, Цунода – с 2021-го

Пилот «Рейсинг Буллз » Лиам Лоусон и его экс-напарник Юки Цунода , выступающий за «Ред Булл», финишировали пятым и шестым на Гран-при Азербайджана .

Для новозеландца результат стал лучшим в «Формуле-1». Ранее Лиам завершил шестым гонку в Австрии .

Цунода провел сильнейший для себя заезд в составе «Ред Булл» и лучший в «Ф-1» с 2021 года – тогда японец стал шестым на Гран-при Венгрии, а в Абу-Даби занял четвертое место в составе «Альфа Таури». Юки ранее не поднимался выше девятой позиции в основных гонках в болиде австрийской команды.

Кроме того, второй гонщик «Ред Булл» не оказывался так высоко с августа прошлого года. Тогда Серхио Перес финишировал шестым на Гран-при Нидерландов.

Что случилось в «Ф-1» в Баку: абсолютный крах «Макларена», «Уильямс» удержал подиум!