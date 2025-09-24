0

Тото Вольфф: «Трасса в Баку хорошо подошла «Мерседесу»

Вольфф высказался о причинах удачного выступления в Баку.

Исполнительный директор «Мерседеса» Тото Вольфф поделился мнением о том, за счет чего немецкой команде удалось хорошо выступить на Гран-при Азербайджана.

По словам Вольффа, он не стал бы связывать высокую скорость «Мерседеса» с тем, что этап в Баку прошел при нетипичной для него прохладной погоде. И что скорее дело было в том, что трасса по своей конфигурации хорошо подошла болиду немецкой команды.

«Не думаю, что это можно настолько упростить. Да, я сам говорил, что когда мне приходится носить свитер, мы обычно очень быстры. Однако у нас было много трудных Гран-при, которые проходили и в холодную погоду.

В Баку, очевидно, конфигурация трассы подошла нашему болиду. Там нет высокоскоростных поворотов, нет затяжных среднескоростных поворотов, которые не являются нашей сильной стороной. Так что с учетом всех обстоятельств мы можем говорить, что трасса хорошо подошла «Мерседесу», – рассказал Вольфф.

Что случилось в «Ф-1» в Баку: абсолютный крах «Макларена», «Уильямс» удержал подиум!

Опубликовал: Александр Моисеенко
Источник: racingnews365
logoФормула-1
Гран-при Азербайджана
logoТото Вольфф
logoМерседес
