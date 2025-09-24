Переход в «Хаас» – наиболее вероятный вариант продолжения карьеры Хорнера (Daily Mail)

Хорнер может вернуться в «Ф-1» с «Хаасом».

Бывший руководитель «Ред Булл» Кристиан Хорнер в случае возвращения в «Формулу-1» рассмотрит вариант с тем, чтобы присоединиться к команде «Хаас».

По информации Daily Mail, Хорнеру не очень интересно быть наемным работником и он стремится стать совладельцем одной из команд – схожим образом в «Мерседесе» руководителем и совладельцем команды является Тото Вольфф.

В данном контексте наиболее вероятным вариантом продолжения карьеры является «Хаас» – владелец команды Джин Хаас с неохотой вкладывает собственные средства в развитие команды.

Еще одним вариантом считается возможный переход Хорнера в MotoGP, где он может последовать примеру бывшего руководителя «Хааса» Гюнтера Штайнера и стать совладельцем одной из команд. Отмечается, что обдумать такой вариант Хорнеру посоветовал Берни Экклстоун .

