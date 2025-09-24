Тото Вольфф о шансах Ферстаппена на титул: «В случае с Максом никогда не стоит забывать, на что он способен»
Исполнительный директор «Мерседеса» Тото Вольфф поделился мнением о том, насколько велики шансы Макса Ферстаппена по-настоящему вернуться в борьбу за победу в чемпионате.
Вольфф считает нынешний отрыв Оскара Пиастри от Макса в 69 очков значительным, но не стал исключать, что Ферстаппену удастся отыграть его при определенной доле везения.
«Думаю, главным образом нужно всегда оставаться реалистом и быть немного сдержанным. У Макса очень хорошая серия результатов. Болид «Ред Булл» работает отлично. В случае с Максом Ферстаппеном никогда не стоит забывать о том, на что он способен и чего может добиться – особенно осознав, что действительно вернулся в борьбу за титул.
Какой сейчас отрыв в чемпионате, 69 очков? Это очень много. Чтобы отыграть его, ситуация должна складываться в пользу Макса. При этом всего один сход лидера чемпионата и 25 очков, заработанных Максом – и ситуация снова может сильно измениться», – рассказал Вольфф.
