Тото Вольфф о шансах Ферстаппена на титул: «В случае с Максом никогда не стоит забывать, на что он способен»

Вольфф оценил шансы Ферстаппена выиграть титул.

Исполнительный директор «Мерседеса » Тото Вольфф поделился мнением о том, насколько велики шансы Макса Ферстаппена по-настоящему вернуться в борьбу за победу в чемпионате.

Вольфф считает нынешний отрыв Оскара Пиастри от Макса в 69 очков значительным, но не стал исключать, что Ферстаппену удастся отыграть его при определенной доле везения.

«Думаю, главным образом нужно всегда оставаться реалистом и быть немного сдержанным. У Макса очень хорошая серия результатов. Болид «Ред Булл » работает отлично. В случае с Максом Ферстаппеном никогда не стоит забывать о том, на что он способен и чего может добиться – особенно осознав, что действительно вернулся в борьбу за титул.

Какой сейчас отрыв в чемпионате, 69 очков? Это очень много. Чтобы отыграть его, ситуация должна складываться в пользу Макса. При этом всего один сход лидера чемпионата и 25 очков, заработанных Максом – и ситуация снова может сильно измениться», – рассказал Вольфф.

