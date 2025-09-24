Ральф Шумахер о проблемах Хэмилтона в Баку: «Учитывая весь опыт и влияние, Льюис может винить только себя»

Шумахер удивлен отсутствием решительности у Хэмилтона.

Бывший пилот «Формулы-1» Ральф Шумахер поделился мнением о проблемах, с которыми Льюис Хэмилтон столкнулся во время гоночного уик-энда в Баку.

Хэмилтон был удивлен тем, что команда не сохранила для него дополнительный комплект шин «медиум» на квалификацию, вместо этого потратив его на тренировки в пятницу. Что, по мнению Льюиса, негативно сказалось на результате.

Шумахер удивился тому, что Хэмилтон не мог сообщить команде о желаемой стратегии и не тратить комплект «медиума» в тренировках.

«Учитывая весь свой опыт и влияние, Хэмилтон может винить только себя. Я не был семикратным чемпионом «Формулы-1», у меня на счету было всего несколько побед в гонках. Но если я хотел использовать конкретный тип шин – я его получал. И никаких споров не возникало.

В конечном счете, ведь именно гонщик делает всю работу на трассе. Он лучше понимает, каковы условия на треке, и как лучше действовать, чтобы выжать из болида максимум. Нормальный инженер никогда не будет вмешиваться в действия пилота.

Хотя в целом это вполне соотносится с представлением о том, какую позицию занимает Тото Вольфф в команде «Мерседес»: «Гонщики здесь для того, чтобы гоняться. Мы не будем вовлекать их в принятие решений. Мы просто будем говорить им, что делать».

Но сейчас Льюису стоит самостоятельно оценивать ситуацию, а не искать ошибки в других местах. Тогда бы и в квалификации все выглядело бы иначе – и в целом именно такого обычно ожидаешь от семикратного чемпиона», – рассказал Шумахер.

Что случилось в «Ф-1» в Баку: абсолютный крах «Макларена», «Уильямс» удержал подиум!