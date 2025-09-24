  • Спортс
  • Авто
  • Новости
  • Ральф Шумахер о проблемах Хэмилтона в Баку: «Учитывая весь опыт и влияние, Льюис может винить только себя»
1

Ральф Шумахер о проблемах Хэмилтона в Баку: «Учитывая весь опыт и влияние, Льюис может винить только себя»

Шумахер удивлен отсутствием решительности у Хэмилтона.

Бывший пилот «Формулы-1» Ральф Шумахер поделился мнением о проблемах, с которыми Льюис Хэмилтон столкнулся во время гоночного уик-энда в Баку.

Хэмилтон был удивлен тем, что команда не сохранила для него дополнительный комплект шин «медиум» на квалификацию, вместо этого потратив его на тренировки в пятницу. Что, по мнению Льюиса, негативно сказалось на результате.

Шумахер удивился тому, что Хэмилтон не мог сообщить команде о желаемой стратегии и не тратить комплект «медиума» в тренировках.

«Учитывая весь свой опыт и влияние, Хэмилтон может винить только себя. Я не был семикратным чемпионом «Формулы-1», у меня на счету было всего несколько побед в гонках. Но если я хотел использовать конкретный тип шин – я его получал. И никаких споров не возникало.

В конечном счете, ведь именно гонщик делает всю работу на трассе. Он лучше понимает, каковы условия на треке, и как лучше действовать, чтобы выжать из болида максимум. Нормальный инженер никогда не будет вмешиваться в действия пилота.

Хотя в целом это вполне соотносится с представлением о том, какую позицию занимает Тото Вольфф в команде «Мерседес»: «Гонщики здесь для того, чтобы гоняться. Мы не будем вовлекать их в принятие решений. Мы просто будем говорить им, что делать».

Но сейчас Льюису стоит самостоятельно оценивать ситуацию, а не искать ошибки в других местах. Тогда бы и в квалификации все выглядело бы иначе – и в целом именно такого обычно ожидаешь от семикратного чемпиона», – рассказал Шумахер.

Что случилось в «Ф-1» в Баку: абсолютный крах «Макларена», «Уильямс» удержал подиум!

Опубликовал: Александр Моисеенко
Источник: GP Blog
logoФеррари
logoЛьюис Хэмилтон
Гран-при Азербайджана
logoРальф Шумахер
logoФормула-1
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости автоспорта в любимой соцсети
Главные новости
Переход в «Хаас» – наиболее вероятный вариант продолжения карьеры Хорнера (Daily Mail)
111 минут назад
Лоран Мекьес: «На Гран-при Сингапура «Ред Булл» ждет серьезное испытание»
22 минуты назад
Тото Вольфф о шансах Ферстаппена на титул: «В случае с Максом никогда не стоит забывать, на что он способен»
139 минут назад
Жак Вильнев: «Если Ферстаппен продолжит сокращать отставание, «Макларену» придется сделать Пиастри первым номером. Это проблема Норриса»
сегодня, 09:14
Хуан-Пабло Монтойя: «Пиастри не стоило менять своего подхода»
сегодня, 08:43
Фернандо Алонсо: «В будущем «Астон Мартин» гарантировано будет бороться за чемпионский титул. Вопрос в том, когда именно»
2сегодня, 08:26
Карлос Сайнс о «Уильямсе»: «Для меня это проект всей жизни»
сегодня, 07:49
Ферстаппен выступит в ближайшей гонке GT на «Нордшляйфе» (F1-Insider)
1сегодня, 07:33
Лиам Лоусон: «У «Рейсинг Буллз» стабильная машина, но это не значит, что ей легко управлять»
1сегодня, 07:20
Журналист Слэйтер: «Увидеть Хорнера в «Формуле-1» мы можем уже поздней весной 2026 года»
11вчера, 19:41
Ко всем новостям
Последние новости
100-й этап Российской Дрифт Серии определит нового чемпиона RDS GP
22 сентября, 11:03
Где смотреть Гран-при Азербайджана-2025, Формула-1 — онлайн, прямые трансляции гонки и квалификации, Formula 1
115 сентября, 08:13
Финальный этап IDDC 2025 года пройдет на главной трассе «Игора Драйв»
11 сентября, 07:49
На этапе в Казани определился чемпион дрифт-серии RDS Open
9 сентября, 09:55Фото
Финал чемпионата по дрифту RDS Open пройдет 6-7 сентября в Казани
2 сентября, 12:21Фото
Цареградцев стал лидером сезона RDS GP после первой победы в 2025 году
11 сентября, 10:57
Где смотреть Гран-при Италии-2025, Формула-1 — онлайн, прямые трансляции гонки и квалификации, Formula 1
11 сентября, 08:30
Шестой этап российской RDS GP пройдет на трассе «Игора Драйв» в конце августа
25 августа, 11:48Фото
Где смотреть Гран-при Нидерландов-2025, Формула-1 — онлайн, прямые трансляции гонки и квалификации, Formula 1
25 августа, 06:19
В начале августа в России завершился первый федеральный автопробег «Путь»
19 августа, 14:47