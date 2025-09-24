Ферстаппен выступит в ближайшей гонке GT на «Нордшляйфе» (F1-Insider)
Ферстаппен вновь выступит в гонке на «Нордшляйфе».
Пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен собирается вновь участвовать в гонке класса GT, которая пройдет 27 сентября.
По информации F1-Insider, Ферстаппен получил лицензию класса «А», позволяющую участвовать в гонках серии NLS (серия гонок на выносливость на «Нюрбургринге»). Ферстаппен собирается выступать в классе GT3 за рулем «Феррари» 296.
Дебютная гонка для Ферстаппена прошла 13 сентября – в ней, выступая в классе CUP3 за рулем «Порше Кайман» GT4, Макс финишировал на 7-й позиции в своем классе и на 27-м месте в общем зачете. При этом главной задачей Ферстаппена было проехать 14 кругов и выполнить первую половину условий для получения лицензии «А».
Ферстаппен покоряет кузовные гонки! От тайных тестов до расширения трибун под дебют
