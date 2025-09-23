  • Спортс
  • Авто
  • Новости
  • Ферстаппен, Сайнс и Лоусон – лучшие пилоты Гран-при Азербайджана по версии экспертов сайта «Ф-1»
0

Ферстаппен, Сайнс и Лоусон – лучшие пилоты Гран-при Азербайджана по версии экспертов сайта «Ф-1»

Эксперты сайта «Ф-1» назвали лучших гонщиков Гран-при Азербайджана.

По итогам каждого этапа пять экспертов официального сайта «Формулы-1» выставляют всем гонщикам оценки по 10-балльной шкале. Среднее значение становится итоговой оценкой каждого пилота.

За уик-энд в Баку наивысшую оценку в 10 баллов получил выигравший заезд Макс Ферстаппен («Ред Булл»). В тройку лучших вошли попавший на подиум Карлос СайнсУильямс») с оценкой в 9,8 балла, и Лиам Лоусон («Рейсинг Буллз») со средней оценкой в 9,4 балла.

Рейтинг пилотов Гран-при Азербайджана по версии экспертов сайта «Ф-1»

1. Макс Ферстаппен («Ред Булл») – 10 баллов

2. Карлос Сайнс («Уильямс») – 9,8

3. Лиам Лоусон («Рейсинг Буллз») – 9,4

4. Джордж Расселл («Мерседес») – 8,4

5. Андреа Кими Антонелли («Мерседес») – 8,0

6. Юки Цунода («Ред Булл») – 7,4

7. Габриэл Бортолето («Заубер») – 7,2

8. Изак Аджар («Рейсинг Буллз») – 7,0

9. Льюис Хэмилтон («Феррари») – 6,6

10. Эстебан Окон («Хаас») – 6,2

В общем зачете рейтинга Ферстаппен догнал лидера сезона Оскара Пиастри и делит с пилотом «Макларена» первую строчку.

Лоусон – лучший пилот Гран-при Азербайджана по версии The Race, Ферстаппен и Сайнс в топ-3, Пиастри – худший

Опубликовал: Александр Моисеенко
Источник: Официальный сайт «Формулы-1»
logoЭстебан Окон
logoХаас
logoДжордж Расселл
logoРед Булл
logoРейсинг Буллз
logoФеррари
logoЛиам Лоусон
logoАндреа Кими Антонелли
Гран-при Азербайджана
logoУильямс
logoИзак Аджар
logoМакс Ферстаппен
logoГабриэл Бортолето
рейтинги
logoЛьюис Хэмилтон
logoФормула-1
logoЗаубер
logoКарлос Сайнс
logoЮки Цунода
logoМерседес
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости автоспорта в любимой соцсети
Главные новости
Ральф Шумахер: «Не ожидал такой победы Ферстаппена»
5 минут назад
Тото Вольфф о контракте Расселла: «Главное решить вопрос до начала предсезонных тестов – иначе придется сажать за руль «Мерседеса» кого-то другого»
949 минут назад
Жак Вильнев: «Среди новичков меня действительно впечатляет Бортолето»
сегодня, 15:06
Изак Аджар: «В Баку попали в очковую зону двумя машинами, это дает повод для оптимизма»
сегодня, 14:09
Карлос Сайнс о шансах снова попасть на подиум: «Вряд ли мы сможем этого добиться. Из оставшихся лучшей будет трасса в Лас-Вегасе»
1сегодня, 13:35
Жак Вильнев: «Если Ферстаппен выиграет чемпионат этого года – это станет величайшим успехом в истории «Ф-1»
18сегодня, 13:03
Лоран Мекьес: «Ред Булл» старается много рисковать, чтобы узнать как можно больше»
2сегодня, 12:59
Оливер Бермэн: «Пытался заставить соперников ошибиться. Но в «Ф-1» это не так просто»
сегодня, 12:45
Андреа Кими Антонелли: «Уик-энды со спринтами получаются интересными и насыщенными. Я был бы не против, если бы их стало больше»
сегодня, 12:35
Тото Вольфф: «На 100% уверен, что Воулз внес значительный вклад в успех «Уильямса»
сегодня, 12:17
Ко всем новостям
Последние новости
100-й этап Российской Дрифт Серии определит нового чемпиона RDS GP
вчера, 11:03
Где смотреть Гран-при Азербайджана-2025, Формула-1 — онлайн, прямые трансляции гонки и квалификации, Formula 1
115 сентября, 08:13
Финальный этап IDDC 2025 года пройдет на главной трассе «Игора Драйв»
11 сентября, 07:49
На этапе в Казани определился чемпион дрифт-серии RDS Open
9 сентября, 09:55Фото
Финал чемпионата по дрифту RDS Open пройдет 6-7 сентября в Казани
2 сентября, 12:21Фото
Цареградцев стал лидером сезона RDS GP после первой победы в 2025 году
11 сентября, 10:57
Где смотреть Гран-при Италии-2025, Формула-1 — онлайн, прямые трансляции гонки и квалификации, Formula 1
11 сентября, 08:30
Шестой этап российской RDS GP пройдет на трассе «Игора Драйв» в конце августа
25 августа, 11:48Фото
Где смотреть Гран-при Нидерландов-2025, Формула-1 — онлайн, прямые трансляции гонки и квалификации, Formula 1
25 августа, 06:19
В начале августа в России завершился первый федеральный автопробег «Путь»
19 августа, 14:47