Ферстаппен, Сайнс и Лоусон – лучшие пилоты Гран-при Азербайджана по версии экспертов сайта «Ф-1»

Эксперты сайта «Ф-1» назвали лучших гонщиков Гран-при Азербайджана.

По итогам каждого этапа пять экспертов официального сайта «Формулы-1» выставляют всем гонщикам оценки по 10-балльной шкале. Среднее значение становится итоговой оценкой каждого пилота.

За уик-энд в Баку наивысшую оценку в 10 баллов получил выигравший заезд Макс Ферстаппен («Ред Булл»). В тройку лучших вошли попавший на подиум Карлос Сайнс («Уильямс ») с оценкой в 9,8 балла, и Лиам Лоусон («Рейсинг Буллз») со средней оценкой в 9,4 балла.

Рейтинг пилотов Гран-при Азербайджана по версии экспертов сайта «Ф-1»

1. Макс Ферстаппен («Ред Булл») – 10 баллов

2. Карлос Сайнс («Уильямс») – 9,8

3. Лиам Лоусон («Рейсинг Буллз») – 9,4

4. Джордж Расселл («Мерседес») – 8,4

5. Андреа Кими Антонелли («Мерседес») – 8,0

6. Юки Цунода («Ред Булл») – 7,4

7. Габриэл Бортолето («Заубер») – 7,2

8. Изак Аджар («Рейсинг Буллз») – 7,0

9. Льюис Хэмилтон («Феррари») – 6,6

10. Эстебан Окон («Хаас») – 6,2

В общем зачете рейтинга Ферстаппен догнал лидера сезона Оскара Пиастри и делит с пилотом «Макларена» первую строчку.

