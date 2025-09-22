  • Спортс
  • Лоусон – лучший пилот Гран-при Азербайджана по версии The Race, Ферстаппен и Сайнс в топ-3, Пиастри – худший
2

Лоусон – лучший пилот Гран-при Азербайджана по версии The Race, Ферстаппен и Сайнс в топ-3, Пиастри – худший

Лоусон возглавил топ гонщиков «Формулы-1» в Баку.

Издание The Race поделилось рейтингом пилотов по итогам Гран-при Азербайджана.

Эксперт Эдд Строу традиционно располагает спортсменов от лучшего к худшему с учетом выступлений по ходу всего уик-энда.

Первую строчку рейтинга занял пилот «Рейсинг Буллз» Лиам Лоусон – тот блестяще квалифицировался третьим, а в гонке удержал пятую позицию. В тройку лучших также вошли победитель гонки Макс Ферстаппен («Ред Булл»), и Карлос Сайнс («Уильямс»), который после старта со второй позиции в гонке сумел удержать место на подиуме и финишировал третьим.

Худшим в этот уик-энд был назван лидер чемпионата Оскар Пиастри – пилот «Макларена» допустил фальстарт, а потом совершил еще одну ошибку и врезался в стену, сойдя с дистанции гонки на первом же круге.

Рейтинг пилотов Гран-при Азербайджана (The Race)

1. Лиам Лоусон («Рейсинг Буллз»)

2. Макс Ферстаппен («Ред Булл»)

3. Карлос Сайнс («Уильямс»)

4. Джордж Расселл («Мерседес»)

5. Андреа Кими Антонелли («Мерседес»)

6. Габриэл Бортолето («Заубер»)

7. Льюис Хэмилтон («Феррари»)

8. Юки Цунода («Ред Булл»)

9. Фернандо Алонсо («Астон Мартин»)

10. Эстебан Окон («Хаас»)

11. Ланс Стролл («Астон Мартин»)

12. Пьер Гасли («Альпин»)

13. Ландо Норрис («Макларен»)

14. Изак Аджар («Рейсинг Буллз»)

15. Франко Колапинто («Альпин»)

16. Нико Хюлькенберг («Заубер»)

17. Оливер Бермэн («Хаас»)

18. Шарль Леклер («Феррари»)

19. Алекс Албон («Уильямс»)

20. Оскар Пиастри («Макларен»)

Что случилось в «Ф-1» в Баку: абсолютный крах «Макларена», «Уильямс» удержал подиум!

Тотальный провал лидера «Ф-1» в Баку: две аварии, фальстарт, 0 очков

Александр Моисеенко
The Race
