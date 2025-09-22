Габриэл Бортолето: «Выложились на полную, так что 11-е место было для «Заубера» максимально возможным результатом»

Бортолето показал свой максимум на этапе в Баку.

Пилот «Заубера » Габриэл Бортолето подвел итоги Гран-при Азербайджана , признав, что команде не хватило скорости для попадания в очковую зону.

«Гонка получилась напряженной, мы постоянно находились рядом с машинами соперников, да и с барьерами тоже. Думаю, мы выложились на полную, так что 11-е место было для нас максимально возможным результатом.

В целом уик-энд вышел трудным – не думаю, что нам хватило бы темпа для борьбы за более высокие места. Но тут ничего не поделаешь – в каких-то гонках у вас есть возможность бороться, в каких-то нет. Теперь все внимание на Гран-при Сингапура через две недели», – рассказал Бортолето.

