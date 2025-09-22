Экс-пилот «Ф-1» Альберс: «Немного удачи, и Ферстаппен снова в игре. У Пиастри паника, «Макларен» слаб в плане стратегии»

Альберс высказался о потенциальном титуле Ферстаппена.

Бывший гонщик «Формулы-1» Кристиан Альберс призвал с осторожностью оценивать шансы пилота «Ред Булл » Макса Ферстаппена на пятое чемпионство подряд, но назвал такой вариант возможным.

«Считаю, несколько преждевременно [говорить о возвращении Макса на вершину]. Есть проблеск надежды для Ферстаппена, но разрыв все еще большой. Не будем делать вид, что «Макларен» совершенно потерян, даже если так кажется на последних этапах. Впереди трассы, которые обычно подходят «Макларену» – к примеру, Сингапур.

Ферстаппену просто нужно немного удачи, и он снова будет в игре. А вот в «Макларене » Норрис и Пиастри все еще ищут ту самую стабильность, но она слишком часто ускользает. Все очень небрежно. В воскресенье мы снова это увидели: неудачные пит-стопы, фальстарт у Пиастри.

Люди часто рассуждают о том, какой [Пиастри] хладнокровный и спокойный, но он все равно допускает фальстарт. А затем пытается все исправить немедленно, уже на первом круге, хотя времени у него предостаточно. Снова паника и суета», – сообщил нидерландец в подкасте De Telegraaf.

Эксперт также поделился мнением о руководителе Андреа Стелле и стратегах британской команды:

«Конечно, Стелла многое делает правильно, но он не создает болид. Он наблюдает со стороны, в то время как за конструкторские решения отвечают другие люди.

Если говорить о стратегии, «Макларен», на мой взгляд, просто слаб. Команда снова и снова упускает свое».

Питер Уиндзор о 7-м месте Норриса: «Можете представить себе Ферстаппена в такой ситуации? Где огонь, где агрессия?»

Алексей Попов: «Если Ферстаппен будет быстрее «Макларена» и в Сингапуре, концовка сезона обещает быть интересной»