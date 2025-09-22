Питер Уиндзор о 7-м месте Норриса: «Можете представить себе Ферстаппена в такой ситуации? Где огонь, где агрессия?»
Журналист и бывший менеджер команд «Ф-1» Питер Уиндзор прокомментировал 7-е место Ландо Норриса на Гран-при Азербайджана.
«Он прошел «Феррари», но на этом все. Можете представить [Макса] Ферстаппена в такой ситуации? Чтобы он просидел всю оставшуюся гонку за рулем очень хорошей машины наблюдая, как испаряются его шансы на хороший результат, хотя у него преимущество в виде свежего комплекта «медиума»?
Вот что случилось с Норрисом. Где огонь, где агрессия? Не могу представить себе Макса в этой машине, в этом «Макларене». Такое преимущество по шинам, такое преимущество по прижимной силе – и ничего с этим не сделать, как Ландо. В этом плане я как бы критикую его», – сказал Уиндзор.
