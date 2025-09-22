Алексей Попов: «Если Ферстаппен будет быстрее «Макларена» и в Сингапуре, концовка сезона обещает быть интересной»

Попов назвал условие для борьбы Ферстаппена за пятый титул.

Комментатор Алексей Попов поделился мнением о победе Макса Ферстаппена на Гран-при Азербайджана – пилот «Ред Булл» отыграл 25 очков у лидера сезона Оскара Пиастри из «Макларена».

«69 очков до Оскара – это много, до Ландо [Норриса], второго места – 44, это уже поменьше.

Весь вопрос в том, действительно ли обновления днища «Ред Булл » привели к тому, что машина заработала, или в «Макларене » расслабились и отдали ему пару гонок, Монцу и Баку.

Напоминаю, что в Сингапуре никогда хорошо у Макса не шло, он там не выигрывал. Если и там он будет быстрее «Макларена», концовка сезона обещает быть интересной, если нет, то посмотрим – слишком уж большое отставание», – заявил эксперт.

