Алексей Попов: «Если Ферстаппен будет быстрее «Макларена» и в Сингапуре, концовка сезона обещает быть интересной»

Попов назвал условие для борьбы Ферстаппена за пятый титул.

Комментатор Алексей Попов поделился мнением о победе Макса Ферстаппена на Гран-при Азербайджана – пилот «Ред Булл» отыграл 25 очков у лидера сезона Оскара Пиастри из «Макларена».

«69 очков до Оскара – это много, до Ландо [Норриса], второго места – 44, это уже поменьше.

Весь вопрос в том, действительно ли обновления днища «Ред Булл» привели к тому, что машина заработала, или в «Макларене» расслабились и отдали ему пару гонок, Монцу и Баку.

Напоминаю, что в Сингапуре никогда хорошо у Макса не шло, он там не выигрывал. Если и там он будет быстрее «Макларена», концовка сезона обещает быть интересной, если нет, то посмотрим – слишком уж большое отставание», – заявил эксперт.

Формула-1. Положение в личном зачете и Кубке конструкторов после Гран-при Азербайджана-2025

Андреа Стелла о шансах Ферстаппена на титул: «Сегодня мои слова подтвердились»

Опубликовал: Михаил Ширяев
Источник: ютуб-канал Алексея Попова
