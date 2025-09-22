  • Спортс
  • Питер Уиндзор: «В Сингапур Хэмилтон отправится с мыслями о том, что ситуация начала переворачиваться. Он стал ближе к Леклеру по скорости»
1

Уиндзор отметил прогресс Хэмилтона.

Журналист и бывший менеджер команд «Формулы-1» Питер Уиндзор хорошо оценил выступление Льюиса Хэмилтона на Гран-при Азербайджана.

По мнению Уиндзора, Хэмилтон продолжает прогрессировать и приблизился по скорости к Шарлю Леклеру.

«Хэмилтон финишировал [и оказался] впереди Леклера благодаря лучшей стратегии. Хэмилтон стартовал на «харде», а потом перешел на «медиум». Первый отрезок получился очень длинным, но Льюис хорошо берег шины, в то время как Леклеру пришлось останавливаться раньше. Он сначала ехал на «медиуме», а потом попал в трафик.

Льюис по итогам уик-энда будет считать, что мог бы выступить намного лучше. Он должен был избежать инцидента в первой практике, мог он прибавить и в квалификации, но в гонке у него все равно был очень хороший гоночный темп, и он финишировал впереди Леклера.

Так что в Сингапур Хэмилтон отправится с мыслями о том, что ситуация начала переворачиваться. Хэмилтон стал ближе к Леклеру по скорости. Посмотрим, что будет на Гран-при Сингапура», – рассказал Уиндзор.

Что случилось в «Ф-1» в Баку: абсолютный крах «Макларена», «Уильямс» удержал подиум!

Опубликовал: Александр Моисеенко
Источник: GP Blog
logoШарль Леклер
Гран-при Азербайджана
logoФормула-1
Питер Уиндзор
logoЛьюис Хэмилтон
logoФеррари
