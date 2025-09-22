Гельмут Марко: «Решили изменить подход – в сравнении с Ферстаппеном Цуноде нужно больше помощи от команды»

«Ред Булл» изменил подход к работе с Цунодой.

Советник «Ред Булл » Гельмут Марко рассказал о том, что после гонки в Монце команда скорректировала методы работы с Юки Цунодой , что должно помочь ему улучшить результаты.

«Мы решили сесть и спокойно все обсудить после гонки в Монце – там Цунода временами был на секунду медленнее Макса, – после чего приняли решение использовать иной подход к работе.

Говоря простым языком, из-за нехватки опыта в сравнении с Максом Цуноде нужно больше, скажем так, помощи от команды. И теперь мы информируем Юки о том, как Макс поступает в тех или иных ситуациях. А также мы подобрали настройки болида, которые бы лучше подходили Цуноде, чтобы на пределе возможностей она вела себя не так резко», – рассказал Марко.

