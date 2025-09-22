  • Спортс
  • Авто
  • Новости
  • Лео Туррини: «Антонелли по-чемпионски ответил на язвительные выпады вечных хейтеров»
2

Лео Туррини: «Антонелли по-чемпионски ответил на язвительные выпады вечных хейтеров»

Туррини похвалил Антонелли, возродившегося после неудач.

Известный итальянский журналист обратил внимание на четвертое место новичка «Мерседеса» Андреа Кими Антонелли на Гран-при Азербайджана.

«Парень по-чемпионски ответил на язвительные выпады вечных хейтеров. В Баку он едва не взял подиум. А тем, кто продолжает указывать на то, что Расселл постоянно его опережает – что ж, напомню: Джордж – отличный пилот, и было бы странно, если бы все складывалось иначе.

Кими точно останется в «Мерседесе» в 2026 году – и не разочарует нас (по крайней мере, надеюсь на это!)», – написал обозреватель.

Кими Антонелли о 4-м месте в Баку: «Жаль, рассчитывал добраться до подиума»

«Мерседес» обогнал «Феррари» в Кубке конструкторов, «Ред Булл» отыграл 52 очка у Скудерии за 3 Гран-при

Опубликовал: Михаил Ширяев
Источник: блог Лео Туррини
Гран-при Азербайджана
Лео Туррини
logoАндреа Кими Антонелли
logoМерседес
logoФормула-1
logoДжордж Расселл
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости автоспорта в любимой соцсети
Главные новости
Лео Туррини: «Даже «Уильямс» и бывшая «Минарди» в Баку были стабильно впереди «Феррари», неумолимо скатывающейся в безликость»
9 минут назад
Гельмут Марко: «Решили изменить подход – в сравнении с Ферстаппеном Цуноде нужно больше помощи от команды»
119 минут назад
Леклер и Сайнс после гонки в Баку были вынуждены добираться домой в Монако на машине
349 минут назадВидео
Изак Аджар: «Я не знаю правил борьбы. Не думаю, что они должны быть – каждый сценарий уникален»
сегодня, 13:45
Ландо Норрис: «Болид «Макларена» иногда может «укусить», если ты допустишь хоть одну ошибку»
3сегодня, 13:42
Алексей Попов: «Если Ферстаппен будет быстрее «Макларена» и в Сингапуре, концовка сезона обещает быть интересной»
сегодня, 13:20
Кристиан Хорнер об уходе из «Ред Булл»: «Горжусь тем, чего мы смогли добиться как команда. Эти воспоминания навсегда останутся со мной»
3сегодня, 13:17
Лоусон – лучший пилот Гран-при Азербайджана по версии The Race, Ферстаппен и Сайнс в топ-3, Пиастри – худший
2сегодня, 12:52
Гельмут Марко: «Ред Булл» нужно держаться как можно ближе к «Макларену», чтобы заставить соперников нервничать»
1сегодня, 12:36
Менеджер Ферстаппена: «Все звонят друг другу. Неужели вы думаете, что Тото Вольфф не позвонит Шарлю Леклеру?»
сегодня, 11:56
Ко всем новостям
Последние новости
100-й этап Российской Дрифт Серии определит нового чемпиона RDS GP
сегодня, 11:03
Где смотреть Гран-при Азербайджана-2025, Формула-1 — онлайн, прямые трансляции гонки и квалификации, Formula 1
115 сентября, 08:13
Финальный этап IDDC 2025 года пройдет на главной трассе «Игора Драйв»
11 сентября, 07:49
На этапе в Казани определился чемпион дрифт-серии RDS Open
9 сентября, 09:55Фото
Финал чемпионата по дрифту RDS Open пройдет 6-7 сентября в Казани
2 сентября, 12:21Фото
Цареградцев стал лидером сезона RDS GP после первой победы в 2025 году
11 сентября, 10:57
Где смотреть Гран-при Италии-2025, Формула-1 — онлайн, прямые трансляции гонки и квалификации, Formula 1
11 сентября, 08:30
Шестой этап российской RDS GP пройдет на трассе «Игора Драйв» в конце августа
25 августа, 11:48Фото
Где смотреть Гран-при Нидерландов-2025, Формула-1 — онлайн, прямые трансляции гонки и квалификации, Formula 1
25 августа, 06:19
В начале августа в России завершился первый федеральный автопробег «Путь»
19 августа, 14:47