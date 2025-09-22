Лео Туррини: «Антонелли по-чемпионски ответил на язвительные выпады вечных хейтеров»

Туррини похвалил Антонелли, возродившегося после неудач.

Известный итальянский журналист обратил внимание на четвертое место новичка «Мерседеса » Андреа Кими Антонелли на Гран-при Азербайджана .

«Парень по-чемпионски ответил на язвительные выпады вечных хейтеров. В Баку он едва не взял подиум. А тем, кто продолжает указывать на то, что Расселл постоянно его опережает – что ж, напомню: Джордж – отличный пилот, и было бы странно, если бы все складывалось иначе.

Кими точно останется в «Мерседесе» в 2026 году – и не разочарует нас (по крайней мере, надеюсь на это!)», – написал обозреватель.

