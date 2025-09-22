«Мерседес» обогнал «Феррари» в Кубке конструкторов, «Ред Булл» отыграл 52 очка у Скудерии за 3 Гран-при
Борьба за 2-е место в командном зачете «Ф-1» обострилась.
После неудачного Гран-при Азербайджана «Феррари» пропустила «Мерседес» на вторую строчку в Кубке конструкторов.
Льюис Хэмилтон финишировал восьмым в Баку, Шарль Леклер – девятым, в то время как Джордж Расселл и Андреа Кими Антонелли стали вторым и четвертым.
Немецкая команда набрала 290 очков в 2025 году, Скудерия – 286.
Макс Ферстаппен выиграл две последние гонки, «Ред Булл» заработал 78 очков за последние три этапа – на 52 больше, чем «Феррари». Успехи позволили австрийцам существенно сократить отставание от соперников – на счету команды 272 балла.
Формула-1. Положение в личном зачете и Кубке конструкторов после Гран-при Азербайджана-2025
Что случилось в «Ф-1» в Баку: абсолютный крах «Макларена», «Уильямс» удержал подиум!
Опубликовал: Михаил Ширяев
