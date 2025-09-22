  • Спортс
  • «Мерседес» обогнал «Феррари» в Кубке конструкторов, «Ред Булл» отыграл 52 очка у Скудерии за 3 Гран-при
2

«Мерседес» обогнал «Феррари» в Кубке конструкторов, «Ред Булл» отыграл 52 очка у Скудерии за 3 Гран-при

Борьба за 2-е место в командном зачете «Ф-1» обострилась.

После неудачного Гран-при Азербайджана «Феррари» пропустила «Мерседес» на вторую строчку в Кубке конструкторов.

Льюис Хэмилтон финишировал восьмым в Баку, Шарль Леклер – девятым, в то время как Джордж Расселл и Андреа Кими Антонелли стали вторым и четвертым.

Немецкая команда набрала 290 очков в 2025 году, Скудерия – 286.

Макс Ферстаппен выиграл две последние гонки, «Ред Булл» заработал 78 очков за последние три этапа – на 52 больше, чем «Феррари». Успехи позволили австрийцам существенно сократить отставание от соперников – на счету команды 272 балла.

Формула-1. Положение в личном зачете и Кубке конструкторов после Гран-при Азербайджана-2025

Что случилось в «Ф-1» в Баку: абсолютный крах «Макларена», «Уильямс» удержал подиум!

Опубликовал: Михаил Ширяев
