1

Кими Антонелли о 4-м месте в Баку: «Жаль, рассчитывал добраться до подиума»

Антонелли надеялся финишировать на подиуме в Баку.

Пилот «Мерседеса» прокомментировал 4-е место на Гран-при Азербайджана.

«Честно говоря, я надеялся на подиум. «Хард» работал намного лучше, особенно на фоне падения темпа на «медиуме». На желтых ободках было трудно стартовать с точки зрения сцепления. Я с трудом держался позади [Лиама] Лоусона, и мне все никак не удавалось набрать темп, чтобы атаковать его в конце прямой.

Я потерял много времени за Лиамом. Джорджу [Расселлу] удалось совершить «оверкат» против меня, поскольку «хард» очень медленно изнашивался и помогал улучшать темп с каждым кругом.

Жаль, ведь я рассчитывал добраться до подиума. В любом случае это хороший результат для команды и Кубка конструкторов», – сказал Антонелли.

Гран-при Азербайджана-2025. Ферстаппен выиграл гонку, Расселл – 2-й, Сайнс – 3-й, Норрис – 7-й, Пиастри сошел
 

Опубликовал: Тимофей Поршнев
Источник: FormulaPassion.it
logoФормула-1
logoАндреа Кими Антонелли
Гран-при Азербайджана
logoЛиам Лоусон
logoДжордж Расселл
logoРейсинг Буллз
logoМерседес
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости автоспорта в любимой соцсети
Главные новости
Карлос Сайнс: «Год назад я поставил на «Уильямс» и по-настоящему верю в проект»
1 минуту назад
Джордж Расселл: «Сайнс провел потрясающую гонку – мне пришлось выложиться на максимуме, чтобы хотя бы попробовать его опередить»
1 минуту назад
Андреа Стелла о шансах Ферстаппена на титул: «Сегодня мои слова подтвердились»
9 минут назад
Ландо Норрис: «Мне кажется, людям стоит перестать удивляться скорости «Ред Булл»
421 минуту назад
Сайнс о том, что завоевал подиум с «Уильямсом» раньше, чем Хэмилтон с «Феррари»: «Не мое дело. Важно, что я воспользовался первым же шансом»
222 минуты назад
Макс Ферстаппен: «Не думаю о шансах на титул»
134 минуты назад
Пьер Гасли: «Альпин» не сможет сходу отыграть полсекунды»
47 минут назад
Сайнс и Прост – единственные пилоты с подиумами за «Макларен», «Феррари» и «Уильямс»
453 минуты назад
Гельмут Марко: «Все четверо гонщиков «Ред Булл» и «Рейсинг Буллз» превосходно провели гонку»
4сегодня, 15:41
Карлос Сайнс: «Подиум – именно то, что было нужно мне и «Уильямсу». Мы на верном пути»
сегодня, 15:39
Ко всем новостям
Последние новости
Где смотреть Гран-при Азербайджана-2025, Формула-1 — онлайн, прямые трансляции гонки и квалификации, Formula 1
115 сентября, 08:13
Финальный этап IDDC 2025 года пройдет на главной трассе «Игора Драйв»
11 сентября, 07:49
На этапе в Казани определился чемпион дрифт-серии RDS Open
9 сентября, 09:55Фото
Финал чемпионата по дрифту RDS Open пройдет 6-7 сентября в Казани
2 сентября, 12:21Фото
Цареградцев стал лидером сезона RDS GP после первой победы в 2025 году
11 сентября, 10:57
Где смотреть Гран-при Италии-2025, Формула-1 — онлайн, прямые трансляции гонки и квалификации, Formula 1
11 сентября, 08:30
Шестой этап российской RDS GP пройдет на трассе «Игора Драйв» в конце августа
25 августа, 11:48Фото
Где смотреть Гран-при Нидерландов-2025, Формула-1 — онлайн, прямые трансляции гонки и квалификации, Formula 1
25 августа, 06:19
В начале августа в России завершился первый федеральный автопробег «Путь»
19 августа, 14:47
В Красноярске завершился шестой этап «Открытого чемпионата РДС» по дрифту
19 августа, 13:01Фото