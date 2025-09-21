Кими Антонелли о 4-м месте в Баку: «Жаль, рассчитывал добраться до подиума»

Антонелли надеялся финишировать на подиуме в Баку.

Пилот «Мерседеса » прокомментировал 4-е место на Гран-при Азербайджана.

«Честно говоря, я надеялся на подиум. «Хард» работал намного лучше, особенно на фоне падения темпа на «медиуме». На желтых ободках было трудно стартовать с точки зрения сцепления. Я с трудом держался позади [Лиама ] Лоусона, и мне все никак не удавалось набрать темп, чтобы атаковать его в конце прямой.

Я потерял много времени за Лиамом. Джорджу [Расселлу ] удалось совершить «оверкат» против меня, поскольку «хард» очень медленно изнашивался и помогал улучшать темп с каждым кругом.

Жаль, ведь я рассчитывал добраться до подиума. В любом случае это хороший результат для команды и Кубка конструкторов», – сказал Антонелли .

Гран-при Азербайджана-2025. Ферстаппен выиграл гонку, Расселл – 2-й, Сайнс – 3-й, Норрис – 7-й, Пиастри сошел

