Кристиан Хорнер об уходе из «Ред Булл»: «Горжусь тем, чего мы смогли добиться как команда. Эти воспоминания навсегда останутся со мной»

Хорнер официально попрощался с «Ред Булл».

Бывший руководитель «Ред Булл» Кристиан Хорнер официально покинул компанию и выпустил прощальное заявление, в котором поблагодарил бывших коллег.

«Для меня было честь быть лидером, стараться вести за собой команду «Ред Булл». Когда мы только начинали свой путь в 2005 году, никто из нас даже представить себе не мог, что ждет нас впереди – чемпионаты, гонки, люди, воспоминания.

Я очень горжусь тем, чего мы смогли добиться как команда, каких высот смогли достичь, тем, сколько рекордов побили – никто из нас не верил, что это возможно, и все эти воспоминания навсегда останутся со мной.

Я желаю Лорану [Мекьесу], Максу [Ферстаппену], Юки [Цуноде] и всем сотрудникам «Ред Булл» самого лучшего в будущем. Уверен, что их, как и всегда, ждет успех на трассе, что они будут радовать болельщиков «Ред Булл», а также продолжат работать на пределе возможностей. А также мне весьма любопытно посмотреть, на что будет в следующем году способен новый двигатель «Ред Булл – Форда».

Также я хотел бы поблагодарить наших болельщиков за веру в нас – ведь без них никакой «Формулы-1» вообще бы не было. Оставляя в стороне гонки, хотел бы поблагодарить наших акционеров, Диртиха Матешица за то, что он дал мне эту возможность, когда мне был всего 31 год, Марка Матешица и Саравоот Ювидью, и наконец Чалерма и Дарани Ювидью за их дружбу и поддержку во время моей работы в «Ред Булл», а также Оливера Минцлаффа и совет директоров «Ред Булл», – рассказал Хорнер.

Кристиан Хорнер окончательно покинул «Ред Булл». Отступные составили $100 млн (The Race)

Опубликовал: Александр Моисеенко
Источник: официальный сайт «Ред Булл»
