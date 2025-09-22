  • Спортс
Гельмут Марко: «Ред Булл» нужно держаться как можно ближе к «Макларену», чтобы заставить соперников нервничать»

Марко оценил перспективы «Ред Булл» побороться за титул.

Советник «Ред Булл» Гельмут Марко ответил на комментарий руководителя «Макларена» Андреа Стеллы, который после Гран-при Азербайджана заявил, что Макс Ферстаппен определенно не выбыл из борьбы за чемпионский титул.

По мнению Марко, о чемпионских претензиях «Ред Булл» и Ферстаппена может будет как-то говорить только в случае успеха на предстоящем Гран-при Сингапура.

«Слова Андреа [Стеллы] звучат для нас очень оптимистично. И я надеюсь, что он прав. Хотя отрыв по-прежнему велик, а гонщики «Макларена» не так уж частно не добираются до финиша. Как я уже говорил, если через две недели мы окажемся конкурентоспособными на Гран-при Сингапура, то тогда, возможно, сможем снова начать мечтать.

И дело даже не в совершенно других характеристиках трассы, а в том, что в Сингапуре просто невыносимая жара. А нашей машине порой тоже не нравятся такие условия. Так что Гран-при Сингапура будет показательным с точки зрения перспектив «Ред Булл». В целом же мы всегда говорили, что «Ред Булл» нужно держаться как можно ближе к «Макларену», чтобы заставить соперников нервничать», – рассказал Марко.

Что случилось в «Ф-1» в Баку: абсолютный крах «Макларена», «Уильямс» удержал подиум!

Опубликовал: Александр Моисеенко
Источник: crash.net
Гран-при Сингапура
Гран-при Азербайджана
