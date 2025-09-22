Шарль Леклер о том, что Хэмилтон не вернул ему позицию: «Надеюсь, при борьбе за более привлекательные места все будет по-другому»

Леклер прокомментировал инцидент с Хэмилтоном в Баку.

Пилот «Феррари» прокомментировал тот факт, что Льюис Хэмилтон не вернул ему позицию на финише Гран-при Азербайджана , несмотря на командный приказ.

«Есть правила, с которыми мы должны работать. Возможно, в этот раз они не соблюдались.

Но опять же, 8-е место или 9-е – это мало что меняет. Очевидно, если мы будем бороться за более привлекательные позиции, что, надеюсь, случится в будущем, то думаю, мы будем действовать по-другому.

Сегодня же [в воскресенье], если честно, мне все равно», – сказал Леклер.

Хэмилтон не вернул позицию Леклеру по приказу «Феррари». Льюис замедлился перед финишем, но остался 8-м в Баку

