Льюис Хэмилтон: «Квалификация играла решающую роль в Азербайджане, и она была неидеальной»

Хэмилтон указал на ключевую роль квалификации в Баку.

Пилот «Феррари» Льюис Хэмилтон прокомментировал итоги Гран-при Азербайджана – британец завершил гонку восьмым.

«Хороший старт и продвижение на восьмую позицию – это позитивный момент.

Считаю, в итоге наш гоночный темп оказался не очень хорошим, и мы многое потеряли на первом отрезке, особенно из-за того, что ехали на «харде», а соперники – на «медиуме». В конце мне удалось наверстать упущенное, но, полагаю, темп все равно был не очень хорошим, а квалификация, очевидно, играла решающую роль.

Это просто показывает, что квалификация важнее всего, и она была неидеальной. Предстоит поработать над этим, однако мы постараемся прибавить», – отметил семикратный чемпион «Формулы-1».

