  • Спортс
  • Авто
  • Новости
  • Фредерик Вассер: «Феррари» проиграла уик-энд в квалификации – темп был. Я раздражен»
24

Фредерик Вассер: «Феррари» проиграла уик-энд в квалификации – темп был. Я раздражен»

Вассер отреагировал на неудачу «Феррари» в Баку.

Руководитель «Феррари» Фредерик Вассер в эфире итальянского Sky подвел итоги Гран-при Азербайджана: Льюис Хэмилтон финишировал восьмым, Шарль Леклер – девятым.

– Казалось, что трассы в Монце и Баку подходят «Феррари». А в итоге темпа не было?

– Нет, темп был. Вот почему результат разочаровывает. Мы показывали очень высокую скорость в пятницу. В субботу не получилось собрать все воедино, а сегодня мы застряли в трафике. Позади Норриса, Цуноды… Было тяжело обгонять на прямой, и мы проехали в трафике последние 30 кругов.

Откровенно говоря, мы проиграли уик-энд вчера в квалификации, а не сегодня в гонке. Сегодня мы стартовали позади Норриса, но вчера у нашей команды был потенциал выступить лучше – не получилось.

– Иногда кажется, что «Феррари» не может собрать все воедино, в то время как соперникам в нужный момент это удается. В чем причина, как думаете?

– Причина в том, что, честно говоря, это трудно анализировать. Мы превосходно проводили гонки, когда «Макларен» летел по трассе – в Австралии и на других треках. Когда [«Макларен»] не сражается за победу, мы тоже не на уровне. Полагаю, из-за того, что у нас и «Макларена» машины со схожими характеристиками, в то время как «Мерседес» ближе к «Ред Булл». Когда «Макларен» не блистает, мы тоже. Когда побеждает, мы сразу же за ним.

Я немного раздражен. Если бы мы заняли первый ряд вчера, сегодня гонка сложилась бы совершенно иначе.

Хэмилтон не вернул позицию Леклеру по приказу «Феррари». Льюис замедлился перед финишем, но остался 8-м в Баку

Что случилось в «Ф-1» в Баку: абсолютный крах «Макларена», «Уильямс» удержал подиум!

Опубликовал: Михаил Ширяев
Источник: It.motorsport.com
logoФредерик Вассер
logoШарль Леклер
logoЮки Цунода
logoМакларен
Гран-при Азербайджана
Гран-при Австралии
logoФормула-1
logoМерседес
logoЛьюис Хэмилтон
Гран-при Италии
logoФеррари
logoРед Булл
logoЛандо Норрис
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости автоспорта в любимой соцсети
Главные новости
Карлос Сайнс: «Я адаптировался лучше всех других пилотов, сменивших команды»
25 минут назад
Макс Ферстаппен: «Рад, что в гонке было не так много машин безопасности»
118 минут назад
Гельмут Марко: «Если окажемся конкурентоспособными и на Гран-при Сингапуре – может быть, задумаемся о борьбе за титул»
119 минут назад
Фредерик Вассер: «История об уходе сотрудников – нелепость. Обычная текучка, «Феррари» наняла 60 специалистов»
627 минут назад
Ландо Норрис: «Возможно, со стороны могло показаться иначе, но у «Макларена» были проблемы с темпом»
629 минут назад
Джеймс Воулз о подиуме Сайнса: «Карлосу нужен был такой результат»
137 минут назад
Хэмилтон извинился перед Леклером, которому не вернул позицию: «Я даже затормозил перед финишем, но не хватило 0,4 секунды»
1847 минут назад
Шарль Леклер: «Мог отыграть позиции на первом отрезке, но возникла проблема с работой двигателя»
251 минуту назад
Фернандо Алонсо: «Знал, что «Астон Мартин» окажется последним по темпу. То же самое будет в Лас-Вегасе и Мехико»
56 минут назад
Тото Вольфф: «Расселл был сильно болен – в пятницу были близки к тому, чтобы посадить за руль «Мерседеса» Боттаса»
1сегодня, 14:01
Ко всем новостям
Последние новости
Где смотреть Гран-при Азербайджана-2025, Формула-1 — онлайн, прямые трансляции гонки и квалификации, Formula 1
115 сентября, 08:13
Финальный этап IDDC 2025 года пройдет на главной трассе «Игора Драйв»
11 сентября, 07:49
На этапе в Казани определился чемпион дрифт-серии RDS Open
9 сентября, 09:55Фото
Финал чемпионата по дрифту RDS Open пройдет 6-7 сентября в Казани
2 сентября, 12:21Фото
Цареградцев стал лидером сезона RDS GP после первой победы в 2025 году
11 сентября, 10:57
Где смотреть Гран-при Италии-2025, Формула-1 — онлайн, прямые трансляции гонки и квалификации, Formula 1
11 сентября, 08:30
Шестой этап российской RDS GP пройдет на трассе «Игора Драйв» в конце августа
25 августа, 11:48Фото
Где смотреть Гран-при Нидерландов-2025, Формула-1 — онлайн, прямые трансляции гонки и квалификации, Formula 1
25 августа, 06:19
В начале августа в России завершился первый федеральный автопробег «Путь»
19 августа, 14:47
В Красноярске завершился шестой этап «Открытого чемпионата РДС» по дрифту
19 августа, 13:01Фото