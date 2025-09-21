Фредерик Вассер: «Феррари» проиграла уик-энд в квалификации – темп был. Я раздражен»

Вассер отреагировал на неудачу «Феррари» в Баку.

Руководитель «Феррари» Фредерик Вассер в эфире итальянского Sky подвел итоги Гран-при Азербайджана : Льюис Хэмилтон финишировал восьмым, Шарль Леклер – девятым.

– Казалось, что трассы в Монце и Баку подходят «Феррари». А в итоге темпа не было?

– Нет, темп был. Вот почему результат разочаровывает. Мы показывали очень высокую скорость в пятницу. В субботу не получилось собрать все воедино, а сегодня мы застряли в трафике. Позади Норриса, Цуноды … Было тяжело обгонять на прямой, и мы проехали в трафике последние 30 кругов.

Откровенно говоря, мы проиграли уик-энд вчера в квалификации, а не сегодня в гонке. Сегодня мы стартовали позади Норриса, но вчера у нашей команды был потенциал выступить лучше – не получилось.

– Иногда кажется, что «Феррари» не может собрать все воедино, в то время как соперникам в нужный момент это удается. В чем причина, как думаете?

– Причина в том, что, честно говоря, это трудно анализировать. Мы превосходно проводили гонки, когда «Макларен» летел по трассе – в Австралии и на других треках. Когда [«Макларен»] не сражается за победу, мы тоже не на уровне. Полагаю, из-за того, что у нас и «Макларена» машины со схожими характеристиками, в то время как «Мерседес» ближе к «Ред Булл». Когда «Макларен» не блистает, мы тоже. Когда побеждает, мы сразу же за ним.

Я немного раздражен. Если бы мы заняли первый ряд вчера, сегодня гонка сложилась бы совершенно иначе.

