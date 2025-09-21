«Уильямс» завоевал первый с 2017-го подиум в полноценной гонке
Пилот «Уильямса» Карлос Сайнс финишировал третьим на Гран-при Азербайджана и повторил достижение Ланса Стролла.
Ранее на счету канадца, ныне выступающего за «Астон Мартин», был последний подиум коллектива из Гроува в полноценной гонке – на Гран-при Азербайджана-2017.
Джордж Расселл занял второе место за «Уильямс» на Гран-при Бельгии-2021 – тогда итогами «гонки» стали результаты одного круга за машиной безопасности. Сегодня британец, представляющий «Мерседес», также поднялся на пьедестал в Баку после второго места.
