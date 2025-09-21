«Уильямс» завоевал первый с 2017-го подиум в полноценной гонке

Пилот «Уильямса » Карлос Сайнс финишировал третьим на Гран-при Азербайджана и повторил достижение Ланса Стролла .

Ранее на счету канадца, ныне выступающего за «Астон Мартин », был последний подиум коллектива из Гроува в полноценной гонке – на Гран-при Азербайджана -2017.

Джордж Расселл занял второе место за «Уильямс» на Гран-при Бельгии-2021 – тогда итогами «гонки» стали результаты одного круга за машиной безопасности. Сегодня британец, представляющий «Мерседес», также поднялся на пьедестал в Баку после второго места.

Сайнс о том, что завоевал подиум с «Уильямсом» раньше, чем Хэмилтон с «Феррари»: «Не мое дело. Важно, что я воспользовался первым же шансом»

Карлос Сайнс: «Я адаптировался лучше всех других пилотов, сменивших команды»