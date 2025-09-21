  • Спортс
  • Карлос Сайнс: «Я адаптировался лучше всех других пилотов, сменивших команды»
Карлос Сайнс: «Я адаптировался лучше всех других пилотов, сменивших команды»

Сайнс сообщил о блестящей адаптации в «Уильямсе».

Пилот «Уильямса» Карлос Сайнс, финишировавший третьим на Гран-при Азербайджана, высказался о том, как освоился в новой команде.

«Да, это был очень тяжелый год. В конце концов, я искреннее считаю, что из всех гонщиков, сменивших команды, я адаптировался к болиду лучше всех и был быстрейшим с самого старта сезона.

Но по какой-то причине – я не совсем понимаю – была серия из 12-14 гонок, когда что-то каждый день случалось. Это была трудная ситуация с психологической точки зрения для моих инженеров, для меня. Мы не понимали, почему не получается, если скорость есть и все складывается хорошо.

Но в спорте все идет полосами. Это жизнь. Если все это с нами случилось, значит, не просто так, ведь подиум назревал. В конечном счете я предпочту провести 14 плохих гонок и заработать первый подиум для «Уильямса». Это показывает, что всегда надо верить, трудиться, и результат придет», – заявил испанец, более чем вдвое уступающий напарнику Алексу Албону по очкам.

Формула-1. Положение в личном зачете и Кубке конструкторов после Гран-при Азербайджана-2025

Карлос Сайнс: «Ощущения от подиума с «Уильямсом» даже лучше, чем от первого в карьере»

