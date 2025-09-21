  • Спортс
  • Авто
  • Новости
  • Сайнс о том, что завоевал подиум с «Уильямсом» раньше, чем Хэмилтон с «Феррари»: «Не мое дело. Важно, что я воспользовался первым же шансом»
2

Сайнс о том, что завоевал подиум с «Уильямсом» раньше, чем Хэмилтон с «Феррари»: «Не мое дело. Важно, что я воспользовался первым же шансом»

Сайнс прокомментировал неудачи Хэмилтона, сменившего его в «Феррари».

Пилот «Уильямса» Карлос Сайнс, покинувший «Феррари» в конце прошлого года, финишировал третьим на Гран-при Азербайджана. У Льюиса Хэмилтона, который занял место испанца, пока нет подиумов со Скудерией.

Карлоса попросили высказаться о статистике.

«То, что происходит у любых других людей – не мое дело, честно говоря.

Важно, что это был первый шанс завоевать подиум с «Уильямсом» для меня и для команды, и мы это сделали», – ответил Сайнс.

Гонщик также поделился мнением о потолке болида в оставшихся гонках сезона:

«Он не сильно выше, чем этот результат, честно говоря. Считаю, мы можем рассчитывать максимум на подиум, если не случится чего-то безумного.

Пожалуй, в Вегасе будет следующая лучшая трасса для нас, где можно попробовать пробиться в топ-5 или топ-6».

Карлос Сайнс: «Ощущения от подиума с «Уильямсом» даже лучше, чем от первого в карьере»

Карлос Сайнс: «Я адаптировался лучше всех других пилотов, сменивших команды»

Опубликовал: Михаил Ширяев
Источник: сайт «Формулы-1»
logoГран-при Лас-Вегаса
logoЛьюис Хэмилтон
logoКарлос Сайнс
logoФормула-1
logoУильямс
Гран-при Азербайджана
logoФеррари
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости автоспорта в любимой соцсети
Главные новости
Карлос Сайнс: «Год назад я поставил на «Уильямс» и по-настоящему верю в проект»
1 минуту назад
Джордж Расселл: «Сайнс провел потрясающую гонку – мне пришлось выложиться на максимуме, чтобы хотя бы попробовать его опередить»
1 минуту назад
Андреа Стелла о шансах Ферстаппена на титул: «Сегодня мои слова подтвердились»
9 минут назад
Ландо Норрис: «Мне кажется, людям стоит перестать удивляться скорости «Ред Булл»
421 минуту назад
Макс Ферстаппен: «Не думаю о шансах на титул»
134 минуты назад
Пьер Гасли: «Альпин» не сможет сходу отыграть полсекунды»
47 минут назад
Сайнс и Прост – единственные пилоты с подиумами за «Макларен», «Феррари» и «Уильямс»
453 минуты назад
Гельмут Марко: «Все четверо гонщиков «Ред Булл» и «Рейсинг Буллз» превосходно провели гонку»
4сегодня, 15:41
Карлос Сайнс: «Подиум – именно то, что было нужно мне и «Уильямсу». Мы на верном пути»
сегодня, 15:39
Юки Цунода: «Для «Ред Булл» самым важным было оказаться впереди «Макларена»
сегодня, 15:38
Ко всем новостям
Последние новости
Где смотреть Гран-при Азербайджана-2025, Формула-1 — онлайн, прямые трансляции гонки и квалификации, Formula 1
115 сентября, 08:13
Финальный этап IDDC 2025 года пройдет на главной трассе «Игора Драйв»
11 сентября, 07:49
На этапе в Казани определился чемпион дрифт-серии RDS Open
9 сентября, 09:55Фото
Финал чемпионата по дрифту RDS Open пройдет 6-7 сентября в Казани
2 сентября, 12:21Фото
Цареградцев стал лидером сезона RDS GP после первой победы в 2025 году
11 сентября, 10:57
Где смотреть Гран-при Италии-2025, Формула-1 — онлайн, прямые трансляции гонки и квалификации, Formula 1
11 сентября, 08:30
Шестой этап российской RDS GP пройдет на трассе «Игора Драйв» в конце августа
25 августа, 11:48Фото
Где смотреть Гран-при Нидерландов-2025, Формула-1 — онлайн, прямые трансляции гонки и квалификации, Formula 1
25 августа, 06:19
В начале августа в России завершился первый федеральный автопробег «Путь»
19 августа, 14:47
В Красноярске завершился шестой этап «Открытого чемпионата РДС» по дрифту
19 августа, 13:01Фото