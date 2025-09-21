Сайнс о том, что завоевал подиум с «Уильямсом» раньше, чем Хэмилтон с «Феррари»: «Не мое дело. Важно, что я воспользовался первым же шансом»
Пилот «Уильямса» Карлос Сайнс, покинувший «Феррари» в конце прошлого года, финишировал третьим на Гран-при Азербайджана. У Льюиса Хэмилтона, который занял место испанца, пока нет подиумов со Скудерией.
Карлоса попросили высказаться о статистике.
«То, что происходит у любых других людей – не мое дело, честно говоря.
Важно, что это был первый шанс завоевать подиум с «Уильямсом» для меня и для команды, и мы это сделали», – ответил Сайнс.
Гонщик также поделился мнением о потолке болида в оставшихся гонках сезона:
«Он не сильно выше, чем этот результат, честно говоря. Считаю, мы можем рассчитывать максимум на подиум, если не случится чего-то безумного.
Пожалуй, в Вегасе будет следующая лучшая трасса для нас, где можно попробовать пробиться в топ-5 или топ-6».
