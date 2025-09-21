Джордж Расселл: «Сайнс провел потрясающую гонку – мне пришлось выложиться на максимум, чтобы хотя бы попробовать его опередить»
Пилот «Мерседеса» Джордж Расселл подвел итоги Гран-при Азербайджана, отметив, что остался доволен своим выступлением.
При этом Расселл отметил отличную гонку Карлоса Сайнса, с которым он боролся за второе место.
«Мы сильно провели эту гонку. Хотя главным образом основной задачей было держаться подальше от неприятностей. Не думаю, что мы сделали что-то особенное – просто в этот уик-энд очень многие допускали ошибки на трассе, как в квалификации, так и в гонке.
В обычных обстоятельствах, думаю, сумел бы финишировать впереди Карлоса Сайнса. Тем не менее, он провел потрясающую гонку и мне пришлось выложиться на максимум, чтобы хотя бы попробовать его опередить», – рассказал Расселл.
