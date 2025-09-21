Карлос Сайнс: «Ощущения от подиума с «Уильямсом» даже лучше, чем от первого в карьере»

Сайнс отреагировал на первый подиум с «Уильямсом».

Пилот «Уильямса » Карлос Сайнс финишировал третьим на Гран-при Азербайджана.

«Не могу описать, как я счастлив, насколько это здорово. Ощущения даже лучше, чем от первого подиума в карьере.

Мы упорно сражались весь год. Скорость была на протяжении всего сезона, и сейчас все сошлось воедино – вместе мы способны на потрясающие достижения.

Мы идеально провели гонку, не допустили ни единой ошибки и опередили множество машин, которых не ожидали обыграть.

Я невероятно горжусь всеми в «Уильямсе» за упорный труд на протяжении очень тяжелого года. Мы доказали всем, что совершили огромный шаг вперед в сравнении с прошлым сезоном. Мы на подъеме и движемся в верном направлении.

К сожалению, часто не везло, было много инцидентов. Теперь я понимаю, почему – первый подиум должен был получиться именно таким. Такова жизнь. Порой жизнь преподносит тебе плохие моменты, чтобы потом подарить очень приятный.

Это превосходит любые ожидания. Это жизненный урок: надо продолжать верить в себя и в команду. Рано или поздно это даст плоды», – подчеркнул испанец.

Гран-при Азербайджана-2025. Ферстаппен выиграл гонку, Расселл – 2-й, Сайнс – 3-й, Норрис – 7-й, Пиастри сошел