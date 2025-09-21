Ландо Норрис: «Мне кажется, людям стоит перестать удивляться скорости «Ред Булл»

Норрис не удивлен победе Ферстаппена в Баку.

Пилот «Макларена» Ландо Норрис подвел итоги Гран-при Азербайджана , отметив, что высокая скорость «Ред Булл» не стала для него сюрпризом.

«Не сказал бы, что «Ред Булл» так уж часто оказывается медленным. Так что мне кажется, людям стоит прекратить удивляться скорости «Ред Булл».

Макс выигрывал и в начале сезона [на Гран-при Японии]. Более того, он вполне мог выиграть первую гонку сезона и был очень близок к победе во второй.

Так что они быстры весь сезон, у «Ред Булл » очень хороший болид. К тому же они привезли новинки на этап в Монцу, которые помогли им стать еще быстрее.

Поэтому я вообще не удивлен такой скорости «Ред Булл». К тому же мы давно знаем, что у них невероятно сильная команда и один из лучших гонщиков в истории «Формулы-1». Так что было бы глупо ждать от них чего-то меньшего.

Думаю, в оставшейся части сезона Макс и «Ред Булл» серьезно осложнят нам жизнь. Хотя со своей стороны мы тоже понимаем, что происходит – у нас возникли трудности и здесь, и в Монце. Мы тоже добились прогресса, но «Ред Булл» и в прошлом был хорош и доминировал, а вот мы нет. Сегодня, когда я преследовал болид «Ред Булл» [под управлением Цуноды] я четко видел, что в определенных областях их машина в сравнении с нашей находится просто на другом уровне, и нам нужно выяснить причину, по которой это происходит», – рассказал Норрис.

