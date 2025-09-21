  • Спортс
4

Гельмут Марко: «Все четверо гонщиков «Ред Булл» и «Рейсинг Буллз» превосходно провели гонку»

Марко остался доволен выступлениями своих пилотов в Баку.

Советник «Ред Булл» Гельмут Марко подвел итоги Гран-при Азербайджана, похвалив всех четверых гонщиков системы «Ред Булл».

Помимо Ферстаппена, выигравшего гонку, в очковую зону попали и трое других пилотов системы «Ред Булл» – Лиам Лоусон финишировал 5-м, Юки Цунода 6-м, а Изак Аджар 10-м.

«Как я уже говорил, решение по составам пилотов «Ред Булл» и «Рейсинг Буллз» мы примем в конце октября. Но сегодня все четверо наших гонщиков превосходно провели гонку.

Макс Ферстаппен прекрасно контролировал ситуацию, лидируя в гонке, у нас все было хорошо и с темпом, и со стратегией пит-стопов.

Наши гонщики боролись между собой – это была хорошая и честная борьба. И в итоге все четыре наши машины финишировали в топ-10.

Что касается целей «Ред Булл», то мы должны постараться сократить отставание от «Феррари» и «Мерседеса» в борьбе за второе место в Кубке конструкторов», – рассказал Марко.

Что случилось в «Ф-1» в Баку: абсолютный крах «Макларена», «Уильямс» удержал подиум!

Опубликовал: Александр Моисеенко
Источник: motorsport-magazin
