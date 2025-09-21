Карлос Сайнс: «Подиум – именно то, что было нужно мне и «Уильямсу». Мы на верном пути»

Сайнс заявил о важности третьего места в Баку для своей команды.

Гонщик «Уильямса» Карлос Сайнс поделился мыслями о том, какое влияние подиум на Гран-при Азербайджана окажет на него и коллектив.

«После череды неудачных гонок было бы очень легко выбрать осторожный подход, ожидать неприятностей. Но если продолжаешь верить в себя, в свою команду, в людей вокруг тебя, то в нужный момент все складывается.

Это именно то, что было нам нужно – мне и «Уильямсу ». Нам постоянно не везло в гонках, результатов не было. И команда, и я считали, что мы на верном пути, и хорошие результаты – лишь вопрос времени.

Первый подиум для «Уильямса» – и первый подиум благодаря собственной скорости, мы просто были быстрыми, никто не смог нас обогнать, только Джордж [Расселл]. Значит, мы были правы, мы действительно на верном пути, просто нужно было собрать все воедино и показать всем свою силу», – сказал испанец.

