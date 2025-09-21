  • Спортс
  • Авто
  • Новости
  • Ландо Норрис: «Вряд ли могли сравниться по темпу с «Ред Булл». На трассах с низким уровнем прижимной силы у «Макларена» есть трудности»
1

Ландо Норрис: «Вряд ли могли сравниться по темпу с «Ред Булл». На трассах с низким уровнем прижимной силы у «Макларена» есть трудности»

«Макларен» не мог соперничать с «Ред Булл» в Баку – считает Норрис.

Пилот «Макларена» Ландо Норрис подвел итоги Гран-при Азербайджана, отметив, что плохой результат гонки предопределило неудачное выступление в квалификации.

При этом Норрис уверен, что не смог бы соперничать с Ферстаппеном в борьбе за победу даже в том случае, если бы стартовал со второй позиции.

«Не думаю, что в этот уик-энд у нас возникли серьезные трудности. Если брать темп в чистом виде, то мы в этот уик-энд смотрели. Мы были быстры во всех практиках, ну и так далее.

Думаю, если бы квалификация прошла в нормальных условиях, то и там все было бы хорошо. Но условия были сложными, мокрая трасса, немного дождя – все это ухудшило ситуацию. И если бы сегодня я стартовал вторым, то и финишировал бы тоже вторым.

Не думаю, что по темпу мы бы могли сравниться с «Ред Булл». Это было абсолютно очевидно. На трассах с низким уровнем прижимной силы у нас, как кажется, возникают трудности.

Мы по-прежнему не ощущаем необходимой уверенности. Наша машина может быть быстра на таких трассах, только вот у нас не получается повторять это настолько регулярно, как «Ред Булл», например. Не поймите неправильно, мы проводим потрясающий сезон, но при этом есть области, в которых болид «Макларена» недостаточно хорош, и мы продолжаем над этим работать», – рассказал Норрис.

Что случилось в «Ф-1» в Баку: абсолютный крах «Макларена», «Уильямс» удержал подиум!

Опубликовал: Александр Моисеенко
Источник: Autosport
logoФормула-1
logoМакс Ферстаппен
logoМакларен
Гран-при Азербайджана
logoЛандо Норрис
logoРед Булл
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости автоспорта в любимой соцсети
Главные новости
Андреа Стелла о шансах Ферстаппена на титул: «Сегодня мои слова подтвердились»
5 минут назад
Ландо Норрис: «Мне кажется, людям стоит перестать удивляться скорости «Ред Булл»
317 минут назад
Сайнс о том, что завоевал подиум с «Уильямсом» раньше, чем Хэмилтон с «Феррари»: «Не мое дело. Важно, что я воспользовался первым же шансом»
218 минут назад
Макс Ферстаппен: «Не думаю о шансах на титул»
130 минут назад
Пьер Гасли: «Альпин» не сможет сходу отыграть полсекунды»
43 минуты назад
Сайнс и Прост – единственные пилоты с подиумами за «Макларен», «Феррари» и «Уильямс»
349 минут назад
Гельмут Марко: «Все четверо гонщиков «Ред Булл» и «Рейсинг Буллз» превосходно провели гонку»
4сегодня, 15:41
Карлос Сайнс: «Подиум – именно то, что было нужно мне и «Уильямсу». Мы на верном пути»
сегодня, 15:39
Юки Цунода: «Для «Ред Булл» самым важным было оказаться впереди «Макларена»
сегодня, 15:38
Андреа Стелла: «Подобные ошибки совсем нехарактерны для Пиастри, но иногда так бывает»
1сегодня, 15:29
Ко всем новостям
Последние новости
Где смотреть Гран-при Азербайджана-2025, Формула-1 — онлайн, прямые трансляции гонки и квалификации, Formula 1
115 сентября, 08:13
Финальный этап IDDC 2025 года пройдет на главной трассе «Игора Драйв»
11 сентября, 07:49
На этапе в Казани определился чемпион дрифт-серии RDS Open
9 сентября, 09:55Фото
Финал чемпионата по дрифту RDS Open пройдет 6-7 сентября в Казани
2 сентября, 12:21Фото
Цареградцев стал лидером сезона RDS GP после первой победы в 2025 году
11 сентября, 10:57
Где смотреть Гран-при Италии-2025, Формула-1 — онлайн, прямые трансляции гонки и квалификации, Formula 1
11 сентября, 08:30
Шестой этап российской RDS GP пройдет на трассе «Игора Драйв» в конце августа
25 августа, 11:48Фото
Где смотреть Гран-при Нидерландов-2025, Формула-1 — онлайн, прямые трансляции гонки и квалификации, Formula 1
25 августа, 06:19
В начале августа в России завершился первый федеральный автопробег «Путь»
19 августа, 14:47
В Красноярске завершился шестой этап «Открытого чемпионата РДС» по дрифту
19 августа, 13:01Фото