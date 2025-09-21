Ландо Норрис: «Вряд ли могли сравниться по темпу с «Ред Булл». На трассах с низким уровнем прижимной силы у «Макларена» есть трудности»

«Макларен» не мог соперничать с «Ред Булл» в Баку – считает Норрис.

Пилот «Макларена» Ландо Норрис подвел итоги Гран-при Азербайджана , отметив, что плохой результат гонки предопределило неудачное выступление в квалификации.

При этом Норрис уверен, что не смог бы соперничать с Ферстаппеном в борьбе за победу даже в том случае, если бы стартовал со второй позиции.

«Не думаю, что в этот уик-энд у нас возникли серьезные трудности. Если брать темп в чистом виде, то мы в этот уик-энд смотрели. Мы были быстры во всех практиках, ну и так далее.

Думаю, если бы квалификация прошла в нормальных условиях, то и там все было бы хорошо. Но условия были сложными, мокрая трасса, немного дождя – все это ухудшило ситуацию. И если бы сегодня я стартовал вторым, то и финишировал бы тоже вторым.

Не думаю, что по темпу мы бы могли сравниться с «Ред Булл». Это было абсолютно очевидно. На трассах с низким уровнем прижимной силы у нас, как кажется, возникают трудности.

Мы по-прежнему не ощущаем необходимой уверенности. Наша машина может быть быстра на таких трассах, только вот у нас не получается повторять это настолько регулярно, как «Ред Булл », например. Не поймите неправильно, мы проводим потрясающий сезон, но при этом есть области, в которых болид «Макларена» недостаточно хорош, и мы продолжаем над этим работать», – рассказал Норрис.

