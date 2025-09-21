Гельмут Марко: «Если окажемся конкурентоспособными и на Гран-при Сингапуре – может быть, задумаемся о борьбе за титул»

Ферстаппен сохраняет шансы на титул – считает Марко.

Советник «Ред Булл» Гельмут Марко подвел итоги Гран-при Азербайджана , отметив, что остался доволен выступлением команды.

Также Марко отметил, что хорошей проверкой для «Ред Булл» станет Гран-при Сингапура – и что если Ферстаппену и там удастся победить, то тогда команда сможет задуматься не только о борьбе за 2-е место в Кубке конструкторов, но и о шансах Макса все-таки побороться с Норрисом и Пиастри за титул в личном зачете.

«Ферстаппен всегда заставляет вещи казаться простыми. Он доминировал в этот уик-энд, но и команда в целом сработала очень хорошо – это видно и по выступлению Цуноды. Думаю, мы можем ставить перед собой цель занять второе место в Кубке конструкторов.

Дальше нас ждет Гран-при Сингапура – единственная гонка, которую Макс никогда не выигрывал. Если мы и там окажемся конкурентоспособными – то тогда, может быть, задумаемся о борьбе за победу чемпионате.

Гран-при Сингапура должен стать хорошей проверкой для возможностей «Ред Булл » – температура там будет намного выше, такие условия лучше подходят «Макларену». Хотя, опять же, никто не ожидал, что после этапа на «Сильверстоуне» мы начнем выступать настолько сильно», – рассказал Марко.

