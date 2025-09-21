  • Спортс
  • Авто
  • Новости
  • Гельмут Марко: «Если окажемся конкурентоспособными и на Гран-при Сингапуре – может быть, задумаемся о борьбе за титул»
1

Гельмут Марко: «Если окажемся конкурентоспособными и на Гран-при Сингапуре – может быть, задумаемся о борьбе за титул»

Ферстаппен сохраняет шансы на титул – считает Марко.

Советник «Ред Булл» Гельмут Марко подвел итоги Гран-при Азербайджана, отметив, что остался доволен выступлением команды.

Также Марко отметил, что хорошей проверкой для «Ред Булл» станет Гран-при Сингапура – и что если Ферстаппену и там удастся победить, то тогда команда сможет задуматься не только о борьбе за 2-е место в Кубке конструкторов, но и о шансах Макса все-таки побороться с Норрисом и Пиастри за титул в личном зачете.

«Ферстаппен всегда заставляет вещи казаться простыми. Он доминировал в этот уик-энд, но и команда в целом сработала очень хорошо – это видно и по выступлению Цуноды. Думаю, мы можем ставить перед собой цель занять второе место в Кубке конструкторов.

Дальше нас ждет Гран-при Сингапура – единственная гонка, которую Макс никогда не выигрывал. Если мы и там окажемся конкурентоспособными – то тогда, может быть, задумаемся о борьбе за победу чемпионате.

Гран-при Сингапура должен стать хорошей проверкой для возможностей «Ред Булл» – температура там будет намного выше, такие условия лучше подходят «Макларену». Хотя, опять же, никто не ожидал, что после этапа на «Сильверстоуне» мы начнем выступать настолько сильно», – рассказал Марко.

Что случилось в «Ф-1» в Баку: абсолютный крах «Макларена», «Уильямс» удержал подиум!

Опубликовал: Александр Моисеенко
Источник: Formula Passion
logoФормула-1
logoГельмут Марко
logoМакс Ферстаппен
logoМакларен
Гран-при Азербайджана
logoРед Булл
Гран-при Сингапура
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости автоспорта в любимой соцсети
Главные новости
Кими Антонелли о 4-м месте в Баку: «Жаль, рассчитывал добраться до подиума»
2 минуты назад
Карлос Сайнс: «Я адаптировался лучше всех других пилотов, сменивших команды»
28 минут назад
Макс Ферстаппен: «Рад, что в гонке было не так много машин безопасности»
121 минуту назад
Фредерик Вассер: «История об уходе сотрудников – нелепость. Обычная текучка, «Феррари» наняла 60 специалистов»
730 минут назад
Ландо Норрис: «Возможно, со стороны могло показаться иначе, но у «Макларена» были проблемы с темпом»
632 минуты назад
Джеймс Воулз о подиуме Сайнса: «Карлосу нужен был такой результат»
140 минут назад
Хэмилтон извинился перед Леклером, которому не вернул позицию: «Я даже затормозил перед финишем, но не хватило 0,4 секунды»
1950 минут назад
Шарль Леклер: «Мог отыграть позиции на первом отрезке, но возникла проблема с работой двигателя»
254 минуты назад
Фернандо Алонсо: «Знал, что «Астон Мартин» окажется последним по темпу. То же самое будет в Лас-Вегасе и Мехико»
59 минут назад
Фредерик Вассер: «Феррари» проиграла уик-энд в квалификации – темп был. Я раздражен»
24сегодня, 14:04
Ко всем новостям
Последние новости
Где смотреть Гран-при Азербайджана-2025, Формула-1 — онлайн, прямые трансляции гонки и квалификации, Formula 1
115 сентября, 08:13
Финальный этап IDDC 2025 года пройдет на главной трассе «Игора Драйв»
11 сентября, 07:49
На этапе в Казани определился чемпион дрифт-серии RDS Open
9 сентября, 09:55Фото
Финал чемпионата по дрифту RDS Open пройдет 6-7 сентября в Казани
2 сентября, 12:21Фото
Цареградцев стал лидером сезона RDS GP после первой победы в 2025 году
11 сентября, 10:57
Где смотреть Гран-при Италии-2025, Формула-1 — онлайн, прямые трансляции гонки и квалификации, Formula 1
11 сентября, 08:30
Шестой этап российской RDS GP пройдет на трассе «Игора Драйв» в конце августа
25 августа, 11:48Фото
Где смотреть Гран-при Нидерландов-2025, Формула-1 — онлайн, прямые трансляции гонки и квалификации, Formula 1
25 августа, 06:19
В начале августа в России завершился первый федеральный автопробег «Путь»
19 августа, 14:47
В Красноярске завершился шестой этап «Открытого чемпионата РДС» по дрифту
19 августа, 13:01Фото