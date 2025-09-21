Шарль Леклер: «Мог отыграть позиции на первом отрезке, но возникла проблема с работой двигателя»

Леклер объяснил неудачу в Баку неполадками в работе болида.

Пилот «Феррари » Шарль Леклер подвел итоги Гран-при Азербайджана , отметив, что добиться чего-то большего, чем 9-е место, ему помешали собственная неудача в квалификации, а также проблемы с двигателем по ходу гонки.

«Неправильно судить о возможностях болида по сегодняшней гонке. Мы стартовали совсем не с той позиции, с которой должны были – и это целиком моя вина.

Но что поделать, иногда такое случается. В этом сезоне я в целом выступаю хорошо, почти всегда выжимаю максимум из имеющихся возможностей. Но в этот уик-энд не смог этого сделать из-за вчерашней ошибки. Стартовая позиция была неплохой, но обгонять было почти невозможно.

Были очень большие трудности на первом отрезке – как раз тогда, когда мог отыграть несколько позиций: возникла проблема с работой силовой установки, и мне около десяти кругов приходилось только смотреть в зеркала заднего вида и обороняться.

После этого – и мы до сих пор не знаем почему – двигатель снова заработал нормально, но этого было недостаточно, чтобы обгонять соперников. Темп был недостаточно высоким – и тут, к сожалению, очень важную роль сыграли результаты квалификации.

Шансы выиграть гонку в этом сезоне? Очень трудно – разве что нас где-то ждет сюрприз. Чему, конечно, был бы очень рад», – рассказал Леклер.

