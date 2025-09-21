Тото Вольфф: «Расселл был сильно болен – в пятницу были близки к тому, чтобы посадить за руль «Мерседеса» Боттаса»
Исполнительный директор «Мерседеса» Тото Вольфф рассказал о том, что Валттери Боттас был в шаге от того, чтобы провести Гран-при Азербайджана в качестве замены Джорджу Расселлу.
Расселл провел уик-энд, борясь с недомоганием – и, по словам Вольффа, в пятницу команда была близка к тому, чтобы все-таки снять британца с участие и заменить его Боттасом. Однако в итоге самочувствие Расселла улучшилось и он сам сел за руль болида.
«Джордж [Расселл] был довольно сильно болен, у него была высокая температура. И в пятницу мы были очень близки к тому, чтобы посадить за руль болида Валттери Боттаса. Потому что Джордж и сам сомневался, что сможет участвовать в Гран-при.
Но потом затем лекарства все-таки начали действовать и Джорджу стало лучше. Хотя на брифингах ему пришлось носить маску, чтобы никого не заразить», – рассказал Вольфф.
