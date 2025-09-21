  • Спортс
  • «Макларен» упустил шанс оформить Кубок конструкторов в Баку: Пиастри разбил болид, Норрис стал 7-м
«Макларен» упустил шанс оформить Кубок конструкторов в Баку: Пиастри разбил болид, Норрис стал 7-м

«Макларен» не реализовал первый «матчбол» в 2025-м.

Британская команда провалила Гран-при Азербайджана, где имела первый шанс досрочно завоевать Кубок конструкторов 2025 года.

Лидер «Формулы-1» Оскар Пиастри врезался в барьеры на первом же круге, его напарник Ландо Норрис не смог подняться выше седьмого места.

«Макларен» должен был отыграть девять очков у «Феррари» (Льюис Хэмилтон и Шарль Леклер финишировали восьмым и девятым), чтобы отпраздновать чемпионство уже в Баку.

Коллектив из Уокинга получит возможность оформить титул на Гран-при Сингапура, за шесть этапов до конца сезона.

Пиастри сошел на 1-м круге Гран-при Азербайджана. Лидер «Ф-1» разбил 2 болида за 2 дня

Пиастри после схода смотрит Гран-при в Баку у трассы – на телефоне и вживую

