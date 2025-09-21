Пиастри после схода смотрит Гран-при в Баку у трассы – на телефоне и вживую

Пилот «Макларена » Оскар Пиастри наблюдает за коллегами, которые продолжают соревноваться на Гран-при Азербайджана.

Лидер сезона сошел на первом круге после аварии.

В трансляцию попало зрительское место австралийца, который расположился на стуле и наблюдает за заездом как вживую, так и на экране телефона.

Пиастри сошел на 1-м круге Гран-при Азербайджана. Лидер «Ф-1» разбил 2 болида за 2 дня

Сходом в Баку Пиастри прервал серию из 42 подряд попаданий в топ-10